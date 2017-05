Der benachbarte Raiffeisenmarkt will sich erweitern.

Haßlinghausen. Auf die Bürger in Haßlinghausen kommen vermutlich im Laufe des kommenden Jahres Veränderungen zu. Der Lebensmittelmarkt Netto sucht derzeit nach einem neuen Standort. Grund dafür: Der benachbarte Raiffeisenmarkt will sich vergrößern und zieht in das Netto-Gebäude um. Derartige Pläne liegen schon länger in den Schubladen der Beteiligten. Bisher scheiterte das Vorhaben daran, dass kein geeignetes Grundstück für den Netto-Markt gefunden werden konnte. Das hat sich nun geändert. Im Gespräch ist das Grundstück direkt neben den Betriebshof in Haßlinghausen.

„Wir sind mit den Projektentwicklern im Gespräch“, bestätigt Sprockhövels Beigeordneter Volker Hoven. „Politische Beschlüsse gibt es aber noch nicht.“ Erst kürzlich sprach die Stadt bei Straßen NRW vor, um über die Erschließung des Grundstückes zu beraten, so der Beigeordnete. „Die Fläche ist aufgrund seiner Topographie eine Herausforderung.“ Einen Zeitplan für den Umzug gibt es noch nicht. „Die Gespräche laufen“, erklärt Hoven. Erst, wenn diese abgeschlossen sind, kann ein Bebauungsplan erstellt werden, der alle politischen Gremien durchläuft. anbi