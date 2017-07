Die Geschäfte laden wieder zum nächtlichen Shoppen ein. Das Feuerwerk startet erstmals um 23 Uhr.

Haßlinghausen. Was vor elf Jahren mit einer guten Idee und vielen fleißigen Händen begann, hat sich inzwischen zu einer echten Erfolgsgeschichte gemausert. Für viele Besucher aus Haßlinghausen und der Region hat der Nach(t)schlag einen festen Platz im Terminkalender. Für den Werbering kein Grund, sich auf seinen Lorbeeren auszuruhen – vielmehr arbeiten die Mitglieder stets an Verbesserungen. Und so kommt der Nach(t)schlag am letzten Samstag im August mit einer Mischung aus Bewährtem und einigen Neuerungen.

Fachkundige Ansprechpartner präsentieren verschiedene Autos

„Um die Lücken zwischen den Geschäften und Attraktionen zu schließen, werden in diesem Jahr beide Autohäuser – BMW Procar und Autohaus Kohlmann – eine Fahrzeugausstellung vorbereiten“, verrät Wolfgang Weiss, Vorsitzender des Werberings.

„Es sollen aber nicht nur die aktuellen Modelle ausgestellt werden. Die Autohäuser bieten auch fachkundige Ansprechpartner, die an diesem Abend den Besuchern Rede und Antwort stehen.“ Und das ist noch nicht alles: „Wir sind derzeit noch in Gesprächen mit dem Hof Dittmer, der möglicherweise gemeinsam mit den Treckerfreunden ebenfalls Fahrzeuge präsentieren wird“, so Weiss.

Freunde ganz großer Maschinen sind bei Thomas Lange herzlich willkommen. Der Betreiber des Steinbruch Weuste ist zum ersten Mal dabei. „Wir kommen mit einem 16-Tonnen-Radlader, dessen Schaufel gefüllt ist mit dem einzigartigen Ruhrsandstein“, verspricht Thomas Lange, neben der Flüchtlingshilfe, Optik Helmholz und dem Gartencenter Mencke eines von vier neuen Mitgliedern im Werbering. Ein Infostand hält Wissenswertes zu dem Sprockhöveler Stein und dessen Verwendung bereit.

Um unnötigen Bruch zu vermeiden, hat sich der Werbering in diesem Jahr Sammelständer für Gläser ausgeliehen. Die Besucher werden also gebeten, ihr Leergut nicht in Hauseingängen oder auf Stromkästen abzustellen, sondern an den vorgesehen Plätzen zurückzugeben. Hier werden die Gläser regelmäßig von den Standbetreibern eingesammelt. Eine kleine Geste, die den Organisatoren das Leben ein wenig leichter macht, denn bis 2 Uhr morgens muss die Mittelstraße wieder blitzblank sein.

Eine kulinarische Reise von Crêpes über Pizza bis Churros

Termin Samstag, 26. August, von 17 bis 24 Uhr auf der Mittelstraße in Haßlinghausen. Die Mittelstraße ist für den Autoverkehr ab 17 Uhr gesperrt. Der letzte Bus passiert Haßlinghausen um 17.20 Uhr. Das Feuerwerk startet um 23 Uhr.

Und noch etwas ist neu: Wer gegen 22.30 Uhr die Nase in die Wolken reckt, um das Feuerwerk nicht zu verpassen, wird sich noch eine halbe Stunde gedulden müssen. Das Himmelsspektakel wird in diesem Jahr um 23 Uhr abgefeuert.

Darüber hinaus dürfen sich die Gäste des Nach(t)schlags auf viel Musik, eine kulinarische Reise durch viele Länder (es gibt Crêpes, Pizza, Reibekuchen, Bruschetta, Churros) und zahlreiche Überraschungen der Einzelhändler freuen, die von 17 bis 24 Uhr ihre Türen öffnen. Rhythmisch werden die Gäste vom Fanfarencorps Blau-Weiß Haspe, der Trommelgruppe Sound of Sauerland, Tensing, Seven2One oder DJs eingestimmt.

Ein Besuch der Geschäfte lohnt sich gleich doppelt. Die Inhaber warten nicht nur mit attraktiven Aktionen und Rabatten auf; sie verstecken auch Buchstaben in den Schaufenstern, die zusammengesetzt einen Lösungssatz ergeben. Teilnahmekarten gibt es in allen Geschäften des Werberings. Die ausgefüllten Karten werden auf dem Sparkassenvorplatz in ein bereit stehendes Auto geworfen. Den Gewinnern winken unter anderem ein Rundflug, zwei Ballonfahrten, ein iPad, Silbermünzen oder Warengutscheine. Aber auch die Besucher, denen Fortuna weniger gut gesonnen ist, werden den Nach(t)schlag sicher wegen seiner Atmosphäre in guter Erinnerung behalten.