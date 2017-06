Kinder wollen ein Zeichen für die Misstände im Offenen Ganztag setzen.

Haßlinghausen. Zahlreiche Luftballons färbten gestern Mittag den Himmel über dem Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen in ein buntes Farbenmeer. Die Kinder der Betreuung im Offenen Ganztag wollten mit der Aktion auf die Missstände in der Betreuung aufmerksam machen machen, um eine Optimierung der Rahmenbedingungen zu erreichen. Bürgermeister Ulli Winkelmann zeigte seine Unterstützung, in dem er sich die Aktion aus nächster Nähe ansah. Red

www.ggs-hasslinghausen.de