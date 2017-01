Kunststoffwerk unter neuer Führung

Stephan Lauer und Bernd Knäpper haben den Folienhersteller Bossel übernommen. Beide glauben an Wachstumspotenzial am Standort.

Sprockhövel. Bossel hat neue Chefs. Seit dem 11. Januar leiten Stephan Lauer und Alexander Wagner das Kunststoffwerk KWB Folien. Bernd Knäpper, der das Familienunternehmen in zweiter Generation führte, hat es verkauft. „Meine drei Kinder wollten es nicht übernehmen und ich wollte Nachfolger, die das Unternehmen mit gleicher Liebe und Herzblut weiterführen“, betont der 57-Jährige. Ihm war vor allem wichtig, dass alle 138 Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Der Streit zwischen den Gewerkschaften IG BCE und Verdi in seinem Unternehmen, der im vergangenen Jahr für Schlagzeilen sorgte, habe hingegen keine Rolle gespielt. „Meine Entscheidung ist schon viel früher gefallen.“ Dadurch, dass sich der DGB als neutrale Instanz nun der Auseinandersetzung angenommen hat, sei mittlerweile Ruhe eingekehrt. „Wir haben in der Vergangenheit immer sehr konstruktiv und sachlich mit den Gewerkschaften zusammengearbeitet – und haben nach den ersten Gesprächen das Gefühl, dass das auch hier möglich ist“, sagt Stephan Lauer.

Der Unternehmer (Anfang 50) hat sowohl Informatik als auch Betriebswirtschaft studiert und viel Erfahrung als Unternehmensberater und Geschäftsführer in diversen Firmen gesammelt. Alexander Wagner (Ende 30) lernte er bei einem gemeinsamen Projekt kennen. Der Betriebswirtschaftler hatte seine berufliche Laufbahn ebenfalls als Unternehmensberater begonnen und war zuletzt als Geschäftsführer bei mehreren mittelständigen Firmen tätig. „Aber selbst Unternehmer zu sein macht mehr Spaß“, findet Wagner. Deshalb schlossen sich die beiden zusammen und suchten ein passendes Unternehmen im produzierenden Gewerbe. Sie genießen die Freiheit, jetzt unabhängig zu entscheiden.

Die Folien werden in vielen Bereichen verwendet

„KWB Folien hat eine tolle Marktposition, einen hohen technischen Stand und gute langfristige Kundenbeziehungen“, loben die neuen Eigentümer das Unternehmen. Bis zuletzt habe Bernd Knäpper in einen modernen Maschinenpark investiert. Auch die Übergabesituation sei ideal. Denn Knäpper kommt auch in den nächsten Monaten ins Büro, um alles geordnet zu übergeben. Bei Fragen sei er auch später jederzeit ansprechbar, betont er.

Die neuen Chefs wohnen vorerst weiterhin bei München und pendeln von Montag bis Freitag nach Sprockhövel. Die ersten beiden Wochen haben sie damit verbracht, die Mitarbeiter kennen zu lernen. „Wir haben viel zugehört und Ideen aufgenommen“, sagt Alexander Wagner. Die hohe Qualität, Flexibilität und Kundennähe seien die Stärken des Unternehmens. Die beiden Unternehmer glauben, dass deshalb ein weiteres Wachstum gut vorstellbar sei.

Die Kunden kommen aus ganz Deutschland, darunter viele namhafte Unternehmen. Toastbrot und Nudeln werden in die Folien aus Bossel ebenso verpackt wie Toilettenpapier. „Wichtig ist die Maschinengängigkeit - also dass die Folien sich beim Abfüllen nicht in den Anlagen verheddern oder reißen“, erklärt Wagner. „Auch die verlässliche Lieferfähigkeit ist ein ganz wesentliches Thema.“ Dafür setzt das Führungsteam auf den motivierten Mitarbeiterstamm. Es gebe fast keine Fluktuation, viele der angelernten Mitarbeiter seien schon sehr lange im Unternehmen. Rund um die Uhr wird an fünf Tagen in der Woche produziert.