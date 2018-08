Bei dem Fest „Unter 7 Brücken“ wird die Glückauf-Trasse am Wochenende zur Unterhaltungsmeile.

Von Friedemann Bräuer

Sprockhövel. „Wie könnte man auf die vielen alten, herrlichen Sandstein-Viadukte auf der Glückauf-Trasse besser aufmerksam machen als mit einer Kultur-Veranstaltung für die gesamte Familie?“, fragte Beate Prochnow, die Vorsitzende des Vereins Glückauf-Trasse, rhetorisch und wurde darin von der Landschaftsarchitektin Ina Bimberg bestärkt.

Die Idee wurde auch unter Mitwirkung von Karin Hockamp, der Vorsitzenden der Kultur- und Kunstinitiative Sprockhövel (KuKi) ausgearbeitet, und was dabei heraus gekommen ist, wird am kommenden Sonntag, 2. September, unter dem Motto „Unter 7 Brücken“ von 14 bis 18 Uhr auf etwa fünf Trassen-Kilometern den Wanderern und Radlern präsentiert.

Der Mitmach-Zirkus „Springfloh“ bietet Kindern Abwechslung

Einen Vorgeschmack gab es gestern Nachmittag schon mal, als sich die Initiatoren und einige der Mitwirkenden am Viadukt Rottenberger Weg trafen und das originelle Programm vorstellten. An sieben Stationen gibt es nicht nur Vorführungen, sondern ausreichend Gelegenheit zum Mitmachen, so wie beim Rudelsingen mit Addi Löbbecke, der mit den Ankommenden am Viadukt Quellenburg jede Menge bekannte Lieder wie „Country Roads“, „Amarillo“ und ähnliche eingängige Songs schmettern will. Das Programm steht noch nicht. „Ich bin noch in der Schaffensphase“, erklärte der fröhliche Barde.

Nur 360 Meter muss man weitergehen, um zum Mitmach-Zirkus „Springfloh“ für Kinder zu kommen. „Weitere Mitmach-Aktionen auch für die Erwachsenen wird es am Viadukt Scherenberg geben“, versprach Robert Franz, der Sprecher des Vereins Glückauf-Trasse, der sich dort ebenso vorstellen will wie die KuKi.

Kaffee-Trasse Rückblick Fast auf den Tag genau vor drei Jahren, nämlich am 31. August 2015, fand mit riesigem Erfolg bei herrlichem Wetter die „Kaffee-Trasse“ mit Tausenden Besuchern in Höhe der Mathilde-Anneke-Schule statt. Im Zuge einer Abstimmung unter den Gästen wurde da der Name „Glückauf-Trasse“ für den alten Schienenweg gekürt.

Spannend und teilweise gruselig wird es am Viadukt Weuste, wo der hiesige Krimi-Autor Stefan Melneczuk aus seinen Werken lesen wird. Und dann ist da noch Uli Pätzold-Jäger mit seiner Drehorgel, ausgestattet mit einem abendfüllenden Organ, das für schauerliche Moritaten und geheimnisvolle Brückengedichte geradezu gemacht ist. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. 686 Meter weiter warten am Viadukt „Im Holland“ Salsa-Tanz durch die Rumbero Dance Companie und lädt ein zum Zusehen und Mitmachen.

„Wir haben großen Wert auf Vielfalt gelegt“, sagt Beate Prochnow und verweist dabei auch auf Theater und Malerei an der Brücke Friedhofstraße, wo die zu Herzen gehende Geschichte von Romeo und Julia vom Schnick-Schnack-Theater aufgeführt wird. Den Part der Malerei besorgt die Flüchtlingshilfe mit einem Künstler aus fremden Landen.