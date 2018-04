Der Sportverein lud im Rahmen des Frühlingsfestes zum Sportwerbetag ein, um auf sich neugierig zu machen.

Sprockhövel. Der schon traditionelle Sportwerbetag, den der TuS Hidddinghausen im Rahmen seines Frühlingsfestes veranstaltet, darf wieder als Erfolg bezeichnet werden. So wurde die Turnhalle an der Jahnstraße zu einem Zusammentreffen der Mitglieder des Mehrspartenvereins, der auf Leistungssport genauso viel Wert legt wie auch auf den Breiten-, Freizeit- und Gesundheitssport. Dabei luden verschiedene Stationen, die auch rege in Anspruch genommen wurden, in der Halle vor allem Kinder zum Mitmachen ein. Sogar eine „Safari-Hüpfburg“ wurde aufgestellt, auf der die kleinsten Sportler tobten, die es kaum abwarten konnten, bis die Organisatoren um Vereinsvorsitzende Sonja Duggan die Pforten um 13 Uhr öffneten.

Hiddinghauser sind als kinderfreundlich anerkannt

„Das ist für uns ein fester Termin, bei dem man auch mal mit anderen Abteilungen ins Gespräch kommt und sich aus-tauschen kann“, sagte eine ältere Dame, die ihren Kuchen genoss. Mit Grill, Kaffee und Kuchen hatten die Verantwortlichen das Event aufgebaut. Das Frühlingsfest soll neben der Förderung der Kommunikation zwischen den vorhandenen Mitgliedern auch zur Werbung neuer Mitglieder dienen. Eigens dafür bereiteten einige Abteilungen Vorführungen vor, die sie im Laufe des Nachmittags vorstellten und somit sich selbst und ihre Sportart präsentierten. „Am Anfang hatte ich etwas Angst. Aber mittlerweile kann ich ganz schnell darüber laufen. Sowas machen wir beim Fußball nicht“, sagte der fünfjährige Lasse, dem neben der Hüpfburg offensichtlich die Turnstation mit der hochgestellten Bank am meisten imponierte. Trotz der willkommenen Abwechslung zieht es der junge Fußballer aber vor, in der Nachbarschaft dem Ballsport die Treue zu halten.

Neben verschiedenen Turn- und Fitness-Abteilungen für Erwachsene und Kinder legt der TuS auch auf Seniorenangebote und gesundheitsfördernde Kurse großen Wert. Für ihre Bemühungen im Kinderbereich sind die Hiddinghauser seit Jahren als kinderfreundlicher Verein zertifiziert und anerkannt. „Es ist wirklich schön hier beim TuS Hiddinghausen zu sehen, wie gut die Vereinsvorsitzende Sonja Duggan und ihre Mitstreiter jedes Jahr so eine Veranstaltung mal eben auf die Beine stellen“, sagt Helmut Dikty vom Sprockhöveler Stadt-Sport-Verband.

Ohnehin lobt der an seinem Geburtstag bestens aufgelegte Sportwart die rührige Arbeit des TuS, dessen Aktivitäten dem ganzen Sport in der Stadt gut tue. Mit solchen Festen, die in den Stadtteilen sehr gut funktionieren, zeige der Verein, wie intakt er doch ist.

Auch der evangelische Kindergarten beteiligte sich an dem Fest, bei dem er im Beiprogramm die Urkunden des in 2017 erworbenen „Jolinchen“-Abzeichens und Urkunden (ein kinderfreundliches Sportprogramm) verteilte. Es dürfte wohl keine Frage sein, ob der familienfreundliche Verein auch im nächsten Jahr seinen Sportwerbetag veranstaltet, in dem er nicht nur beste Werbung für den Sport, sondern auch für sich selbst macht.