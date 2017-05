Sprockhövel. Ein und derselbe Keller hat in kurzer Zeit gleich zweimal in einem Wohnhaus in Sprockhövel gebrannt. Laut Feuerwehr war sie zunächst am Sonntag und erneut am Montag gegen 16:30 Uhr zu dem Gebäude gerufen worden. Insgesamt 15 Menschen waren von dem Feuer betroffen, wurden aber zum Glück nicht verletzt.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte am Montag drang dichter Rauch aus einem Kellerfenster, der sich in das Treppenhaus ausbreitete sowie den Laubengang zu einzelnen Wohnungen als Fluchtweg unpassierbar machte. Mehrere Trupps gingen unter schwerem Atemschutz in das Gebäude. Die Bewohner konnten sich teilweise selbst ins Freie retten, teiweise wurden sie über einen sicheren Fluchtweg nach draußen geführt. Für zwei Personen war der Fluchtweg aber durch den Rauch versperrt. Eine wurde mit einer speziellen Rettungshaube aus dem Haus gerettet, ein auf den Rollstuhl angewiesener Mann wurde rückwärtig über die Drehleiter gerettet.

Ein mobiles Tragluftzelt der Feuerwehr wurde zur Betreuungsstelle für die Evakuierten eingerichtet. Drei Personen wurden notärztlich untersucht aber nicht in Krankenhäuser transportiert.

Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Der Brand beschränkte sich auf einen einzelnen Kellerraum. Zwei Wohnungen sind vorerst nicht mehr bewohnbar. Mit Hochleistungslüftern wurde das gebäude vom Rauch befreit.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf.