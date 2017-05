Unternehmen, das 60 Jahre lang seinen Sitz in Wuppertal hatte, eröffnete den neuen Standort an der Straße Stennert 7 mit einem großen Fest.

Sprockhövel. Mit einem großen Fest für die Mitarbeiter und ihre Familien, die Nachbarn und Vertreter der Stadt feierte die Firma Jumbo-Textil die neue Unternehmenszentrale.

Mit New-Orleans-Jazzklängen, gespielt von einer Band mit imposanten Sousaphon, Banjo und Trompete, wurden die Gäste am Samstagnachmittag auf dem Firmengelände begrüßt. Ein Zauberer unterhielt große und kleine Besucher mit Kartentricks, pfiffiger Seilakrobatik und kunstvollen Luftballonkreationen und wer Lust hatte, konnte sein Ballgefühl am Robokeeper unter Beweis stellen. Pro Treffer ins Tor gingen 20 Euro an die Jugendzentren in Sprockhövel und Haßlinghausen. Für das leibliche Wohl war mit Kuchen, Waffeln, Eis, Kaffee und Erfrischungsgetränken am Nachmittag und internationaler Küche und Cocktails am Abend bestens gesorgt. Geschäftsführer Andreas Kielholz lud seine Gäste zu Werksführungen ein und machte auf die Besonderheiten aufmerksam.

Optimale Bedingungen für die nächsten 50 Jahre

„Das hiesige Grundstück war das passendste für uns“, erklärte er und erinnerte an die gute Unterstützung der Wirtschaftsförderung – sowohl in Wuppertal, als auch in Sprockhövel. Die neue Unternehmenszentrale liegt nur wenige Kilometer vom vorherigen Standort in der Wittener Straße in Wuppertal entfernt und profitiert von einer guten Autobahnanbindung: „Am vorherigen Standort wurde es nach mehr als 60 Jahren zu eng für uns, so dass die Verlagerung erforderlich wurde. Hier haben wir optimale Bedingungen und eine Basis für die kommenden 50 Jahre gefunden“, ist sich Andreas Kielholz sicher.

Die Anlagen im Produktionsbereich sind auf dem neusten Stand der Technik und ermöglichen modernste Herstellungsverfahren. Die Räume sind lichtdurchflutet, klimatisiert, hell und freundlich in den Farben und mit einer Sprinkleranlage ausgestattet. Auch die Arbeitsplätze von Verwaltung und Vertrieb sind großzügig gestaltet, dazu kommen ein Casino und eine Dachterrasse für die 65 Mitarbeiter und Gäste. „Unser Neubau sorgt für höhere Energieeffizienz und gesteigerte Produktionskapazität. Wir haben bis jetzt gut eine Million Euro in neue Maschinen investiert, eine weitere Million soll noch für die technische Ausstattung dazu kommen“, sagt der Geschäftsführer und nennt als Ziel, innovativer zu werden, neue Kunden und Aufträge zu bekommen und die Fortbildung der Mitarbeiter zu ermöglichen.

Anfang Dezember wurde der neue Standort, der rund 8000 Quadratmeter Nutzfläche und eine Grundstücksgröße von 13000 Quadratmetern hat, in Betrieb genommen. Sieben Millionen Euro hat das Traditionsunternehmen in den Bau investiert. „Wir wollen und können hier expandieren“, macht der Geschäftsführer deutlich. Deshalb will sich das Unternehmen auch verstärkt der Nachwuchsförderung von der Ausbildung im kaufmännischen wie im technischen Bereich bis hin zum Dualen Studium zuwenden.

Jumbo-Textil wurde 1909 in Wuppertal gegründet. Damals als Hersteller von Schmaltextilien wie Kordeln und Bänder. Im Laufe der Jahre hat sich das Unternehmen zum Spezialisten für Hightech-Textilien entwickelt. Ob ein Fahrzeugbauer extrem stabile Textilbänder für eine Gepäcklösung braucht oder ein Hersteller von Schutzkleidung Gummilitzen mit ganz speziellen Eigenschaften – Jumbo entwickelt sie.