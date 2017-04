Hausbrand in Sprockhövel.

Sprockhövel. Am frühen Ostersamstagmorgen wurde die Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel zu einem Wohnhausbrand in die Hombergstraße in Niedersprockhövel gerufen.



Beim Eintreffen der Feuerwehr war deutlich zu erkennen, dass die Flammen bereits den Dachstuhl erreicht hatten. Nach etwa zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle und nach vier Stunden war der Brand komplett gelöscht.



Bei dem Feuer sind keine Personen zu Schaden gekommen, da das Gebäude derzeit unbewohnt war.