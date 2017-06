Im Mai ließen die Zahlen nichts Gutes erahnen, der Juni lief dagegen überdurchschnittlich gut.

Sprockhövel. Was für ein toller Start in die Freibad-Saison: Im Freibad Sprockhövel stürmten bereits an einigen Tagen mehr als 1000 Besucher das kühle Nass. „An den heißen Tagen lief es echt gut“, freut sich Marcel Beckers, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins. Dabei deuteten die ersten 14 Tage im Mai auf nichts Gutes hin – doch dann lief der Juni überdurchschnittlich gut. Nun hofft Beckers, dass in diesem Jahr die Besucherzahlen der vergangenen beiden Jahren – jeweils rund 35 000 Gäste im Jahr – übertroffen werden kann. „Das war in den vergangenen Jahren nicht schlecht, aber auch nicht gut“, sagt der Fördervereinsvorsitzende, der mit dem Freibad ein klassisches Zuschuss-Geschäft unterstützt.

Um das Image des Bades zu stärken, richtet der Verein traditionell einige besondere Veranstaltungen aus. „Da kommen wir am Ende, wie etwa beim Open-Air-Kino, lediglich auf eine schwarze Null. Das machen wir hauptsächlich zur Attraktivitätssteigerung“, sagt Beckers.

Bereits am Sonntag, 9. Juli, steht an der Bleichwiese 9 zum dritten Mal das Zwölf-Stunden-Schwimmen an. Dabei können sich ehrgeizige Sportler von 8 bis 20 Uhr im Becken austoben. Der beste Schwimmer legte dabei im letzten Jahr 18 Kilometer zurück. „Viele denken, bei der Veranstaltung müsste man die ganze Zeit schwimmen. Das ist aber gar nicht so. Alles kann, nichts muss“, sagt der Fördervereinsvorsitzende. Er würde sich wünschen, dass mehr Vereine und vielleicht auch Firmenteams an der Veranstaltung teilnehmen und sich so gegenseitig anspornen.

Am Sonntag, 13. August, wird’s im Freibad wieder spaßig bis absurd, wenn erwachsene Menschen und Kinder in Badewannen um die Wette paddeln. „Um lustige Verkleidung wird gebeten“, sagt Beckers. Abermals gehen im 50-Meter-Becken jeweils drei Badewannen an den Start und paddeln über 100 Meter um die Wette. Nach einem K.o.-System winken am Ende Pokale für die Sieger. Die schwimmenden Wannen werden vom Veranstalter gestellt, um eine Anmeldung wird auf der Internetseite des Bads kurz vor dem Wettbewerb gebeten. Die Veranstaltung wurde aus personellen Gründen vom 30. Juli nach hinten verlegt.

Am Samstag, 26. August, wird abends ein Film gezeigt

Filmfreunde kommen am Samstag, 26. August, auf ihre Kosten. Dann lädt das Freibad wieder zum Open-Air-Kino ein. Gezeigt wird bei Dunkelheit gegen 21.30 Uhr die Ruhrpott-Komödie „Radio Heimat“. Vorher gibt es Live-Musik. Einlass: gegen 18 Uhr.

An einem Samstag wird es auch in diesem Jahr wieder das Nachtschwimmen geben, bei dem die Besucher bei Grillfleisch und Getränken unter dem Sternenhimmel ihre Bahnen ziehen können. „Den Termin legen unsere Schwimmmeister immer spontan je nach Wetter fest“, sagt Beckers. Ein Blick auf die Homepage lohnt sich.

sprockhoevelschwimmt.de