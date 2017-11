Der Ski-Freestyler aus Sprockhövel rechnet sich in Mönchengladbach Siegchancen aus. Bei den Snowboardern ist Bigair olympisch.

Mönchengladbach. Angst? Das ist ein Fremdwort für Florian Preuss, wenn er hoch oben auf der Schanze steht und sich dann den Abhang hinabstürzt. Doch nur irgendwie unten ankommen ist nicht sein Ding. Die Schwierigkeit, die waghalsigen Sprünge, der Nervenkitzel, das gewisse Etwas – das ist es, was den 25-Jährigen immer wieder auf die Hänge treibt. Der Schnee ist sein Element. Kein Wunder, wenn man im Alter von nur 18 Monaten bereits auf den Skiern stand. Seine Eltern Michael und Annette waren selbst begeisterte Wintersportler. Da ist es nicht verwunderlich, dass der Sohn es ihnen nachmacht.

Geboren in Schwelm, lebt Preuss seit jeher in Sprockhövel. Die ersten Wettkämpfe bestritt er in jungen Jahren in der Neusser Skihalle oder in Winterberg. Mit 14 Jahren tauschte er sein Snowboard gegen Trick-Skier ein. Von nun an standen Sprünge auf zwei Brettern ganz oben in seiner Gunst. Der 25-Jährige gehört längst zu den besten deutschen Free-Skiern. 2016 wurde er Deutscher Meister im Slopestyle, einer Hindernisfahrt, die von Kampfrichtern bewertet wird. Seit fünf Jahren gehört er zum Nationalteam.

In Mönchengladbach geht er sozusagen als Lokalmatador an den Start – in der Disziplin Bigair. Eine hohe Flugkurve ist wichtig. Weit springen, und dabei Tricks zeigen. Das Ganze wird bewertet. Schwierigkeit, Ausführung, Weite, Höhe und die Landung werden von Richtern kritisch beäugt. Preuss freut sich auf seinen Heim-Weltcup. Der Mann aus Sprockhövel reist ansonsten um die Welt, zuletzt trainierte er mit vielen anderen Athleten im Stubaital in Österreich.

Mit dem Auto fährt Florian Preuss nun gute 40 Minuten bis zum Event nach Mönchengladbach. Quasi um die Ecke. Er sagt: „Das hier ist ein super Event. Das Publikum steht direkt an der Schanze. Ich freue mich tierisch.“

Ob nun von der Rampe oder auf Hügeln. Das mache keinen großen Unterschied für den Freestyler: „Wir springen genauso wie in den Bergen. Von hier oben auf der Schanze kann man kilometerweit gucken. Es macht einfach sehr viel Spaß.“ Respekt ist das Wort, das er verwendet, wenn er über seinen gefährlichen Sport spricht. Seit fünf Wochen ist er im Training. Fünf Tage in der Woche verbringt der Maschinenbaustudent im Schnee. „Der Sport hat Vorrang“, so sieht er es. Die Uni Bochum kooperiert mit dem deutschen Spitzensport. Fünf bis sechs Stunden Übung kommen am Tag zusammen. Es geht auch um Kraft- und Akrobatik. Ein lässiger Freizeitsport im Schnee ist es keinesfalls. Es braucht viel, um die Richter von seiner Kunst zu überzeugen: „Die nötige Lässigkeit gewinnt man durch Routine. Es darf nicht nach Arbeit aussehen, was man da macht.“