Ausschuss berät über Entwicklung der Flüchtlingszahlen. Weitere Nutzung der Traglufthalle soll geklärt werden.

Sprockhövel. Die Verteilung der Flüchtlinge auf die kommunalen Unterkünfte in Sprockhövel soll überprüft und gegebenenfalls auf eine neue Basis gestellt werden. Das beschloss der Ausschuss für Soziales, Integration und Demografie in seiner Sitzung am Mittwoch. Geprüft werden soll unter anderem, ob die Traglufthalle an der Hiddinghauser Straße wieder abgebaut werden kann. Zudem soll geklärt werden, ob die derzeit entstehenden Mehrfamilienhäuser am Waldweg und am Gedulderweg auch für Bezieher von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) angeboten werden sollen.

Die Leiterin des Sozialressorts, Evelyn Müller, hatte die Mitglieder des Ausschusses zunächst über die aktuellen Zahlen bei den Flüchtlingen informiert. Demnach lebten zum 1. Juni 360 Flüchtlinge in städtischen Unterkünften, Wohnungen der Zentralen Gebäudebewirtschaftung (ZGS) oder privat angemieteten Wohnungen. Maximal stehen rechnerisch 547 Plätze für Flüchtlinge zur Verfügung, belegt sind 360. Hinzu kommen die vier Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohnungen, die derzeit am Waldweg und am Gedulderweg gebaut werden. Bis zu 24 Familien sollen in den Wohnungen mit Größen von 82 und 74 Quadratmetern unterkommen.

Im Januar und April kommenden Jahres sollen die Wohnungen fertiggestellt sein. Und hier stellt sich für die Verwaltung die Frage, ob dort ausschließlich Flüchtlingsfamilien unterkommen sollen – oder eben auch sozial schwache Familien, die Anspruch auf einen WBS haben. Nach Angaben von Müller kämen derzeit elf Flüchtlingsfamilien aus den städtischen Unterkünften als potenzielle Mieter in Frage. Damit wären immerhin noch 13 Wohnungen nach jetzigem Stand nicht vermittelt. Insofern müssten Verwaltung und Stadtrat entscheiden, ob diese Wohnungen auch für deutsche Familien mit WBS-Anspruch bereitgestellt werden sollen, erklärte Müller.

In der Stadt fehlen noch Wohnungen für Singles und Paare

Die Wohnungen in den Häusern eigneten sich dagegen nicht für Paare oder Einzelpersonen, zudem wollten alleinlebende männliche Flüchtlinge lieber weiter allein leben. Statt größerer Wohnung fehlten in der Stadt derzeit Räumlichkeiten für Singles oder Paare, die eine Größe von etwa 50 bis 65 Quadratmeter haben, betonte die Leiter des Sozialressorts. Deshalb gebe es die Überlegung, das Gebäude in der Mittelstraße 61, das sich im Besitz der ZGS befindet, aufgrund seines schlechten baulichen Zustandes abzureißen und neu zu errichten. Dort könnten acht kleinere Wohnungen für Einzelpersonen und Paare entstehen. Zudem hat die ZGS ein Grundstück an der Hattinger Straße (Alte Haase) gekauft. Hier könnte ein Haus mit neun kleineren Wohnungen entstehen.