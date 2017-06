Der Kneipp-Verein Sprockhövel feiert eine Zumba-Party für einen gemeinnützigen Verein.

Sprockhövel. Am ersten Juli-Wochenende geht es in Sprockhövel heiß her. Doch das wird nicht nur am Wetter, sondern vor allem an den südamerikanischen Klängen und den flotten Tanzschritten liegen. Denn der Kneipp-Verein Sprockhövel und Zumba-Instruktorin Sandra-Ines Martinez-Moreno veranstalten am 1. Juli in der Mathilde-Anneke-Schule in Sprockhövel eine große Zumba-Party inklusive Obst-Buffet, Getränken und kleinen Süßigkeiten.

Alle Einnahmen werden gespendet

Das Besondere an dieser Party ist jedoch nicht nur das dreistündige Tanzen an sich, sondern der gute Zweck, der dahintersteckt. Denn alle Einnahmen der großen „Tanzparty“ gehen an den gemeinnützigen Verein sunshine4kids e.V. Dieser wird von Gaby Schäfer geleitet und ist vor allem durch die Hoffnungsflotte, ein sozialpädagogisches Segelprojekt für Kinder und Jugendliche in Not, bekannt.

Gaby Schäfer engagiert sich seit zehn Jahren für Kinder, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden. Durch Segelfreizeiten und andere Aktionen soll es den Jugendlichen ermöglicht werden, Abstand von ihren Sorgen und Problemen zu nehmen. Für ihr herausragendes Engagement wurde Schäfer geehrt. Sei es durch den Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen oder durch den Menschlichkeitspreis einer großen deutschen Frauenzeitschrift. Ihr Verein sunshine4kids e.V. wird von Til Schweiger und Veronica Ferres unterstützt.

Auch die Zumba-Freunde aus Sprockhövel wollen mit ihrem Tanz-Event, bei dem der Percussion-Spieler Joel Balcaer Humeau live auftreten wird, Gaby Schäfer und ihren Verein unterstützen. Den Veranstalterinnen ist es wichtig, zu betonen, dass noch Karten an der Tageskasse verfügbar sind und wirklich jeder, egal, ob jung oder alt, Zumba tanzen kann. „Es ist einfach eine Lebenseinstellung und so toll. Man sollte einfach mal das Gehirn ausschalten und die Musik reinlassen. Es macht ungeheuer viel Spaß“, sagt Mitveranstalterin Sabine Saletti.

Dass dies auch andere Menschen aus Sprockhövel so sehen, zeigen die steigenden Teilnehmerzahlen: „Wir haben mal mit einem Kurs angefangen. Mittlerweile sind es drei. Außerdem gibt es eine Gruppe für Flüchtlingskinder. Auch die Sunshine-Kids sollen bald zu uns stoßen“, erzählt Walli Stock vom Kneipp-Verein lachend.