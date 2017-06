Die Coverband „Jokebox“ heizt den Gästen ein. Am Sonntag wird’s beim Bauernfrühstück gemütlich.

Herzkamp. Vom 7. bis zum 9. Juli heißt es wieder: Feiern mit dem Löschzug Gennebreck der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel im Feuerwehrgerätehaus an der Barmer Straße 10. Schon am Freitagabend geht es um 20.30 Uhr los: In der geschmückten Fahrzeughalle heizt DJ Alex Noize den Besuchern ein, es wird gemeinsam getanzt und gefeiert.

Samstag ab 15 Uhr treffen sich dann Jung und Alt zum gemeinsamen Kuchenessen und Kaffeetrinken, aber auch warme Speisen und kalte Getränke sind im Angebot, mit denen man sich erfrischen kann.

Um 16 Uhr tritt dann das Gennebrecker Kasperletheater auf, ein Highlight für die Kleinsten. Schon um 17 Uhr steht der nächste Programmpunkt an: Der Luftballonwettbewerb startet und gleichzeitig wird der Gewinner des letzten Jahres gekürt. Was an so einem Tag natürlich nicht fehlen darf: Fahrten mit dem Feuerwehrauto.

Musikzug gibt Medley seines Repertoires zum besten

Um 20 Uhr wird dann wieder die Partykurbel gedreht, die Coverband „Jokebox“ gibt Rock und Pop der letzten 40 Jahre, aktuelle Hits und „All Time Favorites“ zum Besten. Es wird eine „zünftige Rock-Party“ versprochen.

Abgerundet wird das Fetenwochenende dann am Sonntag ab 10 Uhr mit einem traditionellen Gennebrecker Bauernfrühstück. „Essen und klönen in gemütlicher Atmosphäre“ wird auf der Internetseite angepriesen. Ab 11 Uhr untermalt das nette Beisammensein dann der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Sprockhövel mit einem Medley seines Repertoires musikalisch.

In dieser herrlichen Kulisse kann man die Tage perfekt ausklingen lassen. Die Besucher dürfen sich also auf ein abwechslungsreiches Wochenende freuen, bei dem wohl jeder auf seine Kosten kommt. Weitere Informationen unter:

flori-fete.de