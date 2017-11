Eine Erweiterung ist nicht einfach. Ein Neubau auf dem Areal der Traglufthalle wäre eine Option.

Niedersprockhövel. Der Wirtschaftsplan der Zentralen Gebäudebewirtschaftung Sprockhövel (ZGS) für das kommende Jahr ist vom Betriebsausschuss der Stadt beschlossen und dem Stadtrat zur Verabschiedung weitergereicht worden. Die Ausschussmitglieder befassten sich auf der jüngsten Sitzung mit mehreren anstehenden Baumaßnahmen, die in der Planung berücksichtigt werden: darunter unter anderem den Neubau oder die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhöve sowie den Bau von zwei Wohnhäusern, die von Flüchtlingen und Beziehern von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) genutzt werden sollen.

Ein Neubau würde rund 1,5 Millionen Euro kosten

Mit rund 500 000 Euro schlägt dabei in 2018 der mögliche Ausbau des Feuerwehrgerätehauses in Niedersprockhövel zu Buche. Wobei zunächst auf Antrag der Grünen eine Diskussion darum entbrannte, inwieweit vor dem Hintergrund des ab Sommer 2018 in Kraft tretenden neuen Brandschutzbedarfsplans zu klären ist, ob nicht auch ein Neubau des Gerätehauses auf dem Burgschützen-Gelände sinnvoll ist – sobald die dortige Traglufthalle nicht mehr für Flüchtlinge benötigt wird und abgebaut werden könnte.

ZGS-Betriebsleiter Ralph Holtze stellte den Ausschussmitgliedern denn auch die Möglichkeiten zum Aus- respektive Neubau vor. Der Ausbau am derzeitigen Feuerwehrgerätehaus an der Hauptstraße werde „nicht einfach“, da dort im Bestand und bei laufendem Betrieb gearbeitet werden müsste. Zudem sei nach einem vollzogenen Ausbau kein Platz mehr für eine mögliche weitere Expansion. Die Kosten lägen bei insgesamt etwa 1,2 Millionen Euro. Auf etwa 1,5 Millionen Euro würde der Neubau eines Feuerwehrgerätehauses am Standort der jetzigen Traglufthalle kommen.

Der Standort sei erschlossen, durch einen Umzug dorthin entstünden laut einer Testfahrt keine längeren Anfahrtszeiten bei Einsätzen, betonte Holtze. Auf Antrag der Grünen wurde deshalb einstimmig beschlossen, dass bei den weiteren Planungen neben einem Ausbau am bestehenden Standort auch ein Neubau auf dem Burgschützen-Gelände geprüft werden müsse.

Feuerwehr-Leiter Christian Zittlau zeigte sich bei der Frage nach seinen Präferenzen in der Frage „relativ neutral“. Es sei vor allem wichtig, dass die Feuerwehr bei möglicherweise steigenden Investitionskosten nicht dafür „verantwortlich gemacht werde“, erklärte er. Für ihn und seine Kameraden sei es entscheidend, dass sie von ihrem Standort innerhalb von acht Minuten nach Alarmierung am Einsatzort seien. Das sieht der aktuelle Brandschutzbedarfsplan in NRW vor. Letztlich sei es dann eine „Entscheidung der Politik“, wo das Feuerwehrgerätehaus in Niedersprockhövel stehe.