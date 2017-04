Festprogramm für Mathilde Anneke ist gut angelaufen

Nur noch für einzelne Veranstaltungen gibt es freie Plätze.

Sprockhövel. Ihr Kampf um demokratische Freiheit und die Gleichberechtigung der Frau fasziniert die Menschen auch noch nach 200 Jahren: Die Veranstaltungsreihe zum Geburtstag von Mathilde Franziska Anneke ist erfolgreich angelaufen. Ende März startete das kulturelle Programm bereits mit einem Konzert im LWL-Industriemuseum Zeche Nachtigall. „Das war ein wunderbares Konzert und sehr gut besucht“, sagt Karin Hockkamp, Leiterin der Kunst- und Kulturinitiative Sprockhövel.

Mehr über das Leben und Wirkung der Schriftstellerin und Journalistin, die in Deutschland und den USA für Demokratie und soziale Gerechtigkeit gekämpft hat, gibt es im weiteren Verlauf des Programms zu erfahren. Bei der Tagesexkursion am Samstag, 22. April, auf Annekes Spuren sind zwar bereits alle Plätze belegt, dafür besteht am Mittwoch, 26. April, die nächste Möglichkeit, sich der Frauenrechtlerin im Geiste zu nähern. Die Band „Die Grenzgänger“ hat speziell für Mathilde Anneke ein Programm zusammengestellt, das besonders ihre Auswanderung in die USA thematisiert. Los geht’s um 19 Uhr im IG Metall Bildungszentrum an der Otto-Brenner-Straße.

Nächster großer Termin ist die Verleihung des 4. Anneke-Preises, der von den Städten Sprockhövel und Hattingen für mutige und engagierte Frauen vergeben wird. Eine Jury aus Fachleuten bestimmt die Gewinnerin, die am Donnerstag, 27. April, um 19 Uhr im Forum der Grundschule Bögersbruch geehrt wird.

Für das wissenschaftliche Symposium gibt es noch Karten

Noch einige Plätze frei sind beim wissenschaftlichen Symposium am Freitag, 28. April. Von 10 bis 17.30 Uhr kommen Forscher verschiedener Fachrichtungen, beispielsweise aus Politik, Pädagogik und Exilforschung, im Veranstaltungsraum der Sparkasse Sprockhoevel, Haupstraße 68, zusammen, um die vielen Facetten von Mathilde Anneke zu beleuchten. Fachpublikum und interessierte Laien sind eingeladen. Eine Anmeldung ist erforderlich (siehe Kasten).

Den festlichen Abschluss macht um 19.30 Uhr ein Kammerkonzert an gleicher Stelle. Welche Musik und welche Musikformate sind zu Zeiten Mathilde Franziska Annekes populär gewesen? – das ist die Leitfrage des Abends. „Dafür sind noch Karten verfügbar“, sagt Hockkamp. Das Collegium Instrumentale Bochum und die Sopranistin Ina Stachelhaus präsentieren Werke von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Clara Schumann, Fanny Hensel und Edvard Grieg.