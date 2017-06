Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein vielfältiges Angebot für den Sommer, mit denen es sicher nicht langweilig wird.

Sprockhövel. „Spiel, Spaß und Abenteuer“ stehen dieses Jahr wieder im Mittelpunkt des Ferienprogramms der Stadt Sprockhövel. Wer noch nicht genau weiß, welche Abenteuer er in diesen Sommerferien erleben möchte, findet eine große Auswahlmöglichkeit. Kinder können sich beispielsweise als Schatzjäger versuchen – und das mit ganz neuen Möglichkeiten. Geocaching heißt der neue Trend. Jungen und Mädchen zwischen acht und zwölf Jahren können am 14. August von 9 bis 13 Uhr selber austesten, wie geschickt sie mit den GPS-Geräten umgehen und wer den Schatz am schnellsten findet. Die Kosten betragen einen Euro, Treffpunkt ist das AS-Jugendzentrum Niedersprockhövel an der Eickerstraße 23.

Im Movie-Park gibt es Action

Kinder, die es noch actionreicher mögen, sind bei der Fahrt in den Movie-Park bestens aufgehoben. Mitkommen können Kinder zwischen acht und 16 Jahren, los geht’s am 15. August um 9 Uhr ab der Grundschule Haßlinghausen und um 9.15 Uhr ab der Kirche Niedersprockhövel – für 18 Euro. Es warten atemberaubende Attraktionen und fesselnde Shows rund um Film und Kino auf die Teilnehmer.

Feinschmecker und Nachwuchsköche gesucht: Am 25. August wird ab 11 Uhr in der Küche der Wilhelm-Kraft-Gesamtschule in Haßlinghausen bis 13.30 Uhr zusammen gekocht. Möhren-Orangen-Suppe, eine cremige Gemüsepfanne und zum Abschluss ein Schneegestöber mit weißer Schokolade stehen auf der Speisekarte. Mitmachen können Acht- bis 14-Jährige, das Ganze kostet einen Euro.

Ein absolutes Highlight, auch für den Jugendpfleger der Stadt Sprockhövel Peter Schröter, ist der dieses Jahr zum ersten Mal stattfindende Ausflug in die Trampolinhalle nach Hagen. „Sowas ist mittlerweile total angesagt und wir freuen uns, mit diesem Angebot auch die älteren Kinder bis 16 Jahren begeistern zu können. Ich bin persönlich sehr gespannt, wie der Ausflug ins Sprungwerk Hagen angenommen wird.“ Auf dem Plan stehen unter anderem Wettkämpfe auf dem Battlebeam, Dodgeballspiele und natürlich Trampolinspringen auf den knapp 60 Sprungmöglichkeiten. Dieser Ausflug kostet zwölf Euro, 2,50 Euro fallen zusätzlich vor Ort für Sprungsocken an. Mitmachen können Kinder zwischen acht und 16 Jahren. Am 18. August geht es los, um 8.45 Uhr an der Grundschule Haßlinghausen, um 9 Uhr an der Kirche Niedersprockhövel.

Für diese und viele weitere Aktivitäten müssen sich junge Leute am 26. Juni von 16.30 bis 18.30 Uhr entweder in Haßlinghausen im Jugendzentrum, Geschwister-Scholl-Straße 8, oder in Niedersprockhövel im AS-Jugendzentrum, Eickerstraße 23, anmelden. Dazu bringt man das ausgefüllte Formular, unterschrieben von den Eltern, und die Teilnahmegebühren mit. Pro Kind wird nur ein Anmeldeformular entgegengenommen, angemeldet werden können nur Kinder der eigenen Familie, die in Sprockhövel wohnen.