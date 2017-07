Reiten, Tennis, Schwimmen, Kanufahren – in den Sommerferien lässt sich im Kreis viel unternehmen. Hier die Angebote.

Ennepe-Ruhr-Kreis. Kanufahren, Tennisspielen oder über eine Wiese galoppieren – wenn es andere tun, sieht es immer so leicht aus. Viele Vereine bieten in den Ferien die Möglichkeit, in unbekannte Sportarten hineinzuschnuppern. In netter Gesellschaft lernen die Teilnehmer die Grundzüge des Sports kennen und können herausfinden, ob es wirklich Spaß macht. Wir haben ein paar Angebote zusammengestellt.

Tennis Beim Tennisclub Grün-Weiß Ennepetal können Jungen und Mädchen die Bälle fliegen lassen. Mit erfahrenen Trainern geht es vom 21. bis 25. August täglich von 10 bis 15 Uhr auf den Platz am Helkenberger Weg 6. Zwischendurch darf auch mal Hockey, Fußball oder Tischtennis gespielt werden. In der Mittagspause ist Zeit, neue Freunde kennenzulernen. Das Feriencamp kostet 119 Euro pro Teilnehmer. Information und Anmeldung unter Telefon 0171/236 88 65.

www.tcgwennepetal.de

Reiten Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 14 Jahren können im Reitstall Graf (Im Wiesental 29) in Sprockhövel Ferien im Sattel verbringen. Teilnehmer kümmern sich täglich von 10 bis 16 Uhr um Ponys und Pferde, machen Ausflüge, Schnitzeljagden und verbringen gemütliche Runden am Lagerfeuer. Wer noch nicht reiten kann, kann dies erlernen. Für die fortgeschrittenen Reiter steht ein abwechslungsreiches Programm aus Theorie und Praxis bereit. Eine Woche auf dem Ponyhof kostet 120 Euro. Die Termine: 24. bis 28. Juli, 31. Juli bis 4. August, 14. bis 18. August und 21. bis 24. August. Infos unter Telefon 0157/88 60 16 36.

www.reitstall-graf.de

Schwimmen Wie wäre es mit einem Schwimmkurs in den Ferien? Die DLRG Sprockhövel bietet Kurse vom Seepferdchen bis zum Rettungsschwimmer. Der Schwimmunterricht findet im Lehrschwimmbecken der Gemeinschaftsgrundschule Börgersbruch, Dresdener Straße 43, Sprockhövel statt. Kinder trainieren dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr, Jugendliche donnerstags ab 19.30 Uhr.

www.sprockhoevel.dlrg.de

Kanufahren Der Hattinger Verein SG Welper bietet Schnuppertouren mit dem Kanu auf der Ruhr an. Am 5. August und am 19. August treffen sich Interessenten um 15 Uhr am Bootshaus, Ruhrdeich 20 in Hattingen. Von dort aus geht es mit zwei Kanadiern Richtung Bochum. Informationen und Anmeldung per E-Mail: kanujugend@sgwelper.de

www.sgwelper.de

Heldencamp An einem Wochenende zum Helden? Beim DRK Witten ist das möglich. Abenteuerlustige Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 12 Jahren starten am Freitag, 25. August, um 16 Uhr, direkt am Kanu Club Witten (In der Lake 7) mit dem streng geheimen Helden-Trainingsprogramm. Bis Sonntag, 27. August gibt es ein buntes Programm aus Schwimmbadbesuch, Heldenrallye, Lagerfeuerromantik und Feriencamp-Feeling. Kosten: 20 Euro. Infos und Anmeldung über das Internet.

www.drk-witten.de