Feiertags-Aktion an der Trasse: Kinder schätzen Ostereier

Der Stadtmarketingverein hatte sogar den Osterhasen bestellt.

Bossel. Die Pausenstation an der Trasse in Sprockhövel Bossel ist bekannt dafür, am Wochenende für Radfahrer, Jogger und Spaziergänger eine kleine Auszeit zu bieten. Das Gelände um die Pausenstation gehört Familie Nasenberg. Da bietet es sich natürlich an, auch an Ostern eine besondere Aktion anzubieten: Das schon traditionelle Ostereierschätzen lockte gestern wieder viele Besucher zur Pausenstation.

Zu gewinnen: eine Planwagenfahrt durch die Elfringhauser Schweiz

Gerade Kinder hatten Spaß daran, bei einer frisch gebackenen Waffel die Ostereier zu schätzen, die in der Kiste lagen. Die Schätzungen gingen dabei von 100 Eiern über 225 bis hin zu 370. Einige Kinder gingen sogar mit System an die Sache heran und zählten die Eier, die jeweils in einer Reihe lagen, um ein Ergebnis zu errechnen.

Ein Anreiz waren die vielen Preise, die es zu gewinnen gab. Der erste Preis war eine Planwagenfahrt durch die Elfringhauser Schweiz. Außerdem konnten viele Stadtrundfahrten und Gutscheine für den Kletterwald in Wetter gewonnen werden. Veranstaltet wurde das Ostereierschätzen vom Stadtmarketingverein.

„Das Ziel ist es auch, dass die Trasse belebt wird und wir Gäste herlocken“, so der erste Vorsitzende des Stadtmarketingvereins, Michael Ibing. Auch der Osterhase sollte dabei helfen, Gäste anzuziehen: Björn Borner begrüßte im Osterhasenkostüm jeden, der das Gelände an der Pausenstation betrat und verteilte Süßigkeiten und Ostereier an die Kinder: „Es ist sehr warm in diesem Kostüm“, sagte Borner augenzwinkernd und fügte hinzu: „Besser so, als wenn es regnen oder schneien würde.“

Die Organisatoren hatten morgens aus dem Fenster gesehen und erschrocken den Schnee bemerkt. Aber zum Nachmittag hin wurde es freundlicher, so dass die Veranstaltung gut besucht war: „Wir sind jedes Jahr hier“, erzählte eine Familie. „Das ist richtig gut gemacht und schön für die Kinder.“ Andere Besucher waren zum ersten Mal da und gleich ganz begeistert. Denn das große Gelände bot viel Platz für Kinder zum Herumtoben.