EN-Sportler des Jahres: Zwei Sprockhöveler sind dabei

Ski-Ass Florian Preuss und Läufer David Valentin sind nominiert. Bekanntgabe am 14. März.

EN-Kreis. Erfolgreiche Teilnahmen an Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften, Deutsche Meistertitel und Topplätze bei internationalen Turnieren, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in Breitensport und Nachwuchsförderung – schon ein flüchtiger Blick auf die Erfolge der Einzel- und Mannschaftssportler zeigt, wie hoch die Latte für die Aktiven lag, um von der Jury für den Titel „EN-Sportler 2016“ nominiert zu werden.

Unter mehr als 90 Anregungen in insgesamt sieben Kategorien musste sich die Jury auf jeweils drei Vorschläge verständigen, die im Titelrennen bleiben. „Die Palette reicht von Fußball, Snooker und Rudern über Handball, Ski und Leichtathletik bis hin zu Judo, Strandsegeln und Dart“, berichtet Daniel Wieneke, Vertreter der Kreisverwaltung in der Jurysitzung. Welche Nominierten welche Plätze auf dem Siegertreppchen erreicht haben, wer am Ende Bronze, Silber oder Gold erhält, das wird bis zur Ehrungsveranstaltung am Dienstag, 14. März, in der Schwelmer Dreifachsporthalle ein Geheimnis bleiben.

„Vorab verraten können wir aber schon die Entscheidung, auch Alexandra Popp und Lukas Klosternmann zum Sportabend einzuladen und ihnen Sonderpreise zu übergeben“, sagt Wieneke. Die lange im Ennepe-Ruhr-Kreis lebenden Fußballer kehrten mit Gold und Silber von den Olympischen Spielen in Rio zurück.

Zu den nominierten Sportlern ab 18 Jahre gehören auch die beiden Sprockhöveler Florian Preuß (Freestyle Ski, Skiklub Sprockhövel) und David Valentin Leichtathletik (Leichtathletik, LG Olympia Dortmund).

Jetzt sind noch die Bürger nach ihrer Meinung gefragt. Sie können den „EN-Bürgersportler“ wählen. Auf dem Stimmzettel, der auf der Internetseite der Kreisverwaltung (www.en-kreis.de) zu finden ist, stehen die jeweils drei Erstplatzierten der Kategorien Sportler und Sportlerin ab und unter 18 Jahre zur Wahl.