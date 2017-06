Ex-Bundesliga-Stars kicken für den guten Zweck beim VfL Gennebreck. Der Erlös soll der Grundschule, dem Verein und der Aktion „Teamgeist“ zu Gute kommen.

Gennebreck. Der Höhepunkt seiner sportlichen Karriere war der UEFA-Cup Sieg mit dem FC Schalke 04, bei dem er in der Verlängerung des Rückspiels bei Inter Mailand eingewechselt wurde, im Elfermeterschießen um den Titelgewinn vorneweg ging und als erster Schütze traf.

Ingo Anderbrügge gehört zur Königsblauen Jahrhundertelf und absolvierte 292 Bundesligaspiele für Schalke und Borussia Dortmund, in denen er 53 Tore erzielte. Am Freitag, 30. Juni, kommt der „Eurofighter“ mit seinem Team Ruhrpotthelden, bestehend aus vielen ehemaligen Bundesligaspielern, nach Sprockhövel, um ein Benefizspiel beim VfL Gennebreck zu bestreiten.

„Ruhrpotthelden ist ein Team von Menschen, das etwas Gutes über den Fußball erreichen möchte“, lautet die Devise des früheren Mittelfeldspielers. Die erzielten Erlöse, die um das Charityspiel zusammenkommen, werden dabei aufteilt.

Kontakt entstand, als Josephine Anderbrügge in Gennebreck spielte

„Zum einen gehen die Einnahmen an die Gemeinschaftsgrundschule (GGS) Gennebreck, zum anderen an die Jugendabteilung des VfL und an die Aktion ,Teamgeist’“, erklärt Andreas Röhr, Jugendleiter des VfL Gennebreck. Die Aktion Teamgeist ist ein Projekt von Anderbrügge, das sich für soziale Integration und gegen Ausgrenzung einsetzt.

Die Idee zum Benefizspiel kam ins Rollen als Katrin Anderbrügge, die Frau des ehemaligen Bundesligastars, Andreas Röhr bei einem U8-Mädchenturnier ansprach. „Die gemeinsame Tochter Josephine nahm mit ihrem Verein FFC Recklinghausen am Turnier bei uns teil. Katrin Anderbrügge hat mich im Rahmen des Turniers angesprochen und gesagt, wie gut die Organisation gewesen sei“, berichtet der VfL-Jugendleiter.

„Wir sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns gut verstanden und kamen irgendwann auf die Idee, ein Benefizspiel zu machen. Er fand den Vorschlag super.“

Andreas Röhr, Jugendleiter des VfL Gennebreck über das Gespräch mit Ingo Anderbrügge

Dadurch kam der Kontakt mit Ingo Anderbrügge, der sich sozial sehr stark engagiert und eine eigene Fußballschule betreibt, zustande. „Wir sind dann ins Gespräch gekommen, haben uns gut verstanden und kamen irgendwann auf die Idee, ein Benefizspiel zu machen. Er fand den Vorschlag super“, erzählt Andreas Röhr.

Ehemalige Bundesligaspieler wie Thomas Ernst, Ronny Maul und Claus Reitmaier werden beim Charityspiel für das Team Ruhrpotthelden die Schuhe schnüren. Eröffnet wird der Benefiztag um 15.15 Uhr. Zunächst spielen G-Jugend- und F-Jugend-Teams. Anschließend findet ein U17-Mädchenspiel statt, bevor es dann gegen 18.30 Uhr zum Hauptspiel zwischen dem VfL und den Ruhrpotthelden kommt.