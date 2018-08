Das hat auch die Feuerwehr, die in diesem Sommer mehrere Male ausrücken musste, um auf städtischen Randflächen kleinere Schwelbrände abzulöschen. Zuletzt war dies vergangene Woche an der Hiddinghauser Straße der Fall gewesen. Dass viele Rasenflächen verdörrt sind und Grünflächen zurzeit eher gelb-grau daherkommen, bewertet die Stadt, abgesehen von der erhöhten Brandgefahr, indes als nicht dramatisch. „Das kennt man vom eigenen Rasen im Garten. Der ist erstaunlich widerstandsfähig und erholt sich in der Regel wieder“, kommentiert Hoven und ergänzt, dass man an kahl bleibenden Stellen „hier und da nachsäen“ werde.

So hätte der städtische Dezernent nach Rückkehr aus seinem Urlaub eigentlich Schlimmeres befürchtet. „Wirklich kaputt gegangen sind wohl nur drei bis fünf Bäume“, resümiert Hoven und ordnet die eingegangenen Bäume lediglich zwei Orten zu. „An der Hauptstraße und entlang der Radtrasse ist das der Fall“, so seine Beobachtung. „Allerdings muss man“, relativiert Hoven, „bis zum nächsten Jahr abwarten, wie viele noch dazukommen werden. Schließlich kann man das jetzt noch nicht sehen.“

Auch im Hinblick auf die städtischen Nutzungsböden scheint Sprockhövel glimpflich davon gekommen zu sein, sodass man im Gegensatz zu vielen anderen Städten weder aufgeplatzte Straßen noch abgesackte Sportplätze zu beklagen hat. „Hier gibt es zum Glück keinerlei Schäden. In diesem Bereich haben wir eher mit den Folgen von Frost zu kämpfen“, gibt Hoven auch hier Entwarnung.

Ein Drittel der Hortensien und

Rhododendren ist eingegangen

In Mitleidenschaft gezogen worden ist in Sprockhövel auch die Pflanzenwelt der Kleingartenanlage Haßlinghausen. „Ein Drittel der Hortensien und Rhododendren ist bei uns kaputt gegangen“, bilanziert Vereinsvorsitzender Paul Greffin. Der Hobbygärtner erklärt, dass ein Anschnitt in zehn Zentimeter Höhe Aufschluss über die Lebensfähigkeit der Pflanzen gebe. Wenn noch Saft zu sehen ist, werde sich die Pflanze womöglich erholen können. Großen Einfluss, so der Fachmann, habe die Trockenheit auch auf die Obsternte gehabt, sodass die Früchte in diesem Jahr nur ein Drittel so groß seien.

Um den Fortbestand der Vereinsbäume, so der Haßlinghauser, müsse man sich jedoch keine Sorgen machen, da es sich durchweg um relativ alte, tief verwurzelte Bäume handele. Problematisch sei nach wie vor auch die Neubepflanzung, beispielsweise von Salat. „Der Regen der letzten Tage hat hier leider noch keinen Einfluss. Wir brauchen dringend weitere Regenfälle“, sagt Greffin.