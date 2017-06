Zu seinen bislang größten Erfolgen zählt die Olympische Goldmedaille mit dem Team bei den Spielen in London 2012. Es folgten zwei Titel mit der Mannschaft bei den Europameisterschaften 2013 und 2015 sowie der Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 in der Normandie. Die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2016 in Rio hat er knapp verpasst. Seit 2010 war der Wallach Hop and Skip sein zuverlässiger Partner bei Turnieren. Das ehemalige Top-Pferd ist mittlerweile in Rente und genießt die Zeit auf der Weide.