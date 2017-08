Für rund 800 Haushalte in Hobeuken wird es ab Mitte September schnelleres Internet geben.

Hobeuken. Schon ab Mitte September diesen Jahres, wird das Netz für rund 800 Haushalte in Hobeuken leistungsfähiger und stärker. Bis Anfang Februar 2018 soll sich auch die Surfgeschwindigkeit für weitere 11 200 Haushalte in der Stadt erhöht haben.

Dass der Netzausbau der Telekom in Sprockhövel in vollem Gang ist, davon überzeugten sichin dieser Woche der Beigeordnete Volker Hoven und Wirtschaftsförderin Ingrid Döbbelin vor Ort am Engelsfeld. Insgesamt werden 1360 Meter Glasfaser verlegt, Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen umgebaut, die mit modernster Technik ausgestattet sind. Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Das Lichtsignal wird von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort zum Anschluss des Kunden übertragen.

„Die digitale Verbindung von Menschen ist ein wichtiger Bestandteil der kommunalen Daseinsvorsorge“, ist Volker Hoven überzeugt. Für viele Unternehmen sei sie so wichtig wie die Versorgung mit Strom. „Die hier angestrebte Verbesserung des Internets ist in vielen Bereichen ein Quantensprung. Gut, dass der Ausbau so zügig vorangeht“, sagt Hoven.

Wirtschaftsförderin Ingrid Döbbelin nennt den Ausbau einen wichtigen Meilenstein für die Breitbandversorgung in Sprockhövel. „Viele Bürgerinnen und Bürger sowie Gewerbe- und Handwerksbetriebe, die bei mir angerufen haben, weil sie dringend höhere Bandbreiten brauchen, werden von diesem Ausbau bald profitieren können.“

Nur die Kommune, die eine gute Infrastruktur zu bieten hat, kann sich erfolgreich um die Ansiedlung von Familien und Unternehmen bemühen.“

Ulli Winkelmann, Bürgermeister

In einer nächsten Stufe ginge es dann darum, das Glasfasernetz weiter auszubauen und direkt zu den Unternehmen zu bringen. Döbbelin ist froh, dass die Telekom den Ausbau im Eigenbetrieb macht und der Stadt keine Kosten entstehen. Vorher sei Einiges schon über Fördermittel passiert, das sei dieses Mal nicht nötig. Viele Bürger könnten es kaum erwarten, die moderne Infrastruktur zu nutzen.

Das neue Netz wird so leistungsstark sein, das Telefonieren, Surfen und Fernsehen gleichzeitig möglich ist. Auch das Streamen von Musik und Videos oder das Speichern in der Cloud wird bequemer, heißt die Zusage der Telekom. Das maximale Tempo beim Herunterladen steige auf bis zu 100 Megabit pro Sekunde und beim Hochladen auf bis zu 40 Megabit. Insgesamt stellt die Telekom 58 Verteiler mit modernster Technik auf. „Die Arbeiten laufen auf Hochtouren, viele Glasfaserkabel sind verlegt, viele neue Verteiler stehen schon“, fasste es Thomas Vohl, Regio Manager der Telekom, zusammen.

Über die gute Nachricht zeigt sich auch Bürgermeister Ulli Winkelmann erfreut: „Das Internet ist für Familien und Unternehmen heute unverzichtbar. Nur die Kommune, die eine gute Infrastruktur zu bieten hat, kann sich erfolgreich um die Ansiedlung von Familien und Unternehmen bemühen.“ Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, der bekommt von Montag, 21. bis Dienstag, 29. August, dazu Gelegenheit. In dieser Zeit steht der Info-Bus der Telekom ab neun Uhr vor der Grundschule Hobeuken. Mitarbeiter des Telekom-Handelspartners Heko sind dort vor Ort, um die Bürger zu beraten. „Es wird mehrere Infoveranstaltungen geben denn wir wissen, dass die Bürger sehr daran interessiert sind“, versprich die Wirtschaftsförderin. Auch auf der Homepage der Stadt kann man sich unter „Aktuelles aus der Wirtschaft - Breitbandausbau“ weiter informieren.