Rechtsaußen trifft gegen den SV Sodingen doppelt.

Obersprockhövel. Freud und Leid liegen im Fußball oftmals nur einen Spieltag auseinander. Während Ismael Diaby in der vergangenen Woche im Spiel gegen Firtinaspor Herne mit einem verschuldeten Handelfmeter noch der Unglücksrabe war, avancierte er am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Sodingen mit zwei Toren zum Matchwinner. Dabei war die Partie, anders als es das Ergebnis vermuten lässt, kein Selbstläufer für den Fußball-Landesligisten um das Trainerduo Jörg Niedergehtmann und Sascha Höhle. Denn aufgrund zahlreicher Ausfälle musste Höhle selbst noch einmal die Fußballschuhe schnüren, stand am Ende 55 Minuten auf dem Platz. Niedergethmann war seinerseits gar nicht auf der Anlage am Schlagbaum zu sehen. Der künftige Sportliche Leiter lag wie einige seiner Spieler auch krank im Bett. Bis zur Halbzeit stand auf beiden Seiten die Null. Ersatztorwart Selcuk Aydin konnte sich nur wenige Male auszeichnen, doch wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle. Nach der Pause sorgte Ismael Diaby schnell für die 1:0-Führung (47.). Nach einem guten Zusammenspiel der Offensive war der Top-Stürmer des SCO erneut zur Stelle und traf zum 2:0-Endergebnis (82.). e.ö.