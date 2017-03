Der TSG gelingt der Sieg über Schalkes U-23-Spieler

Mit einem 1:0 in der 70. Minute durch Christian März gingen die Sprockhöveler Fußballer als Sieger vom Platz.

Sprockhövel. Nach dem Abpfiff kannte der Jubel in der German-Flavours-Travel-Arena keine Grenzen mehr. Die rund 500 Zuschauer lagen sich in den Armen, als wenn die TSG Sprockhövel nach dem unerwarteten Aufstieg die nächste Meisterschaft geholt hatte. Mit dem 1:0 (0:0) gegen die U23 des Bundesligisten FC Schalke 04 fuhren die Baumhof-Kicker immerhin den ersten Heimsieg der Saison ein.

„Endlich hat sich die Mannschaft für ihre Anstrengungen mal selbst belohnt“, atmete TSG-Geschäftsführer André Meister durch. Den Ärger von Schalkes Trainer Jürgen Luginger, der unzählige Chancen seines Teams sah und doch verlor, konnte Meister bedingt sogar verstehen. „Dass man trotz eigener Chancen das Spiel nicht gewinnt, kennen wir in dieser Spielzeit zu genüge. Trotzdem war der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte nicht unverdient.“ Tatsächlich hätte die Partie schon zur Pause gelaufen sein können, wenn die Schalker vor den Augen ihres berühmten U23-Managers Gerald Asamoah die Fehler der TSG-Hintermannschaft in Tore gewandelt hätten. Nur Dank Torhüter Robin Benz, der mit seinen Paraden mehrfach zunächst den Rückstand, nach dem Führungstor von Christian März (70.) auch den Ausgleich verhinderte, ging TSG als Sieger vom Platz.

März nahm den Abpraller an und ballerte ihn ins kurze Eck

„Klar ist es immer gut, wenn du zu Beginn eine gute Parade hast. Dann bist du im Spiel und die Jungs wissen, da ist einer, der auch mal ein paar Bälle hält“, urteilte der Schlussmann. „Dafür ist ja ein Torwart auch da, der einige unhaltbare hält. Das brauchst Du im Ab-stiegskampf“, lobte TSG-Trainer Andrius Balaika seine Nummer Eins. Trotz einiger Fehler verzichtete Balaika in der Pause auf Veränderungen. „Wir haben nur angesprochen, was wir besser machen müssen“, verriet der Coach von dem Pausengespräch.

In der 70. Minute gelang dann der Befreiungsschlag. Schon bei Simon Bukowskis Schuss, der nach einem guten Zuspiel von Orhan Dombayci auf der rechten Torseite zu Stande kam, hatten die Fans den Jubel auf den Lippen. Doch Timon Wellenreuther, Schalkes Champions-League erfahrener U21-Nationalkeeper parierte aus kurzer Distanz überragend. März nahm den Abpraller an, schlug noch einen Haken und ballerte den Ball ins kurze Eck über die Linie. Danach verteidigten die Hausherren gegen die immer stärker werdenden Gäste die knappe Führung mit Mann und Maus. Schalkes Ikone Asamoah war nach der Begegnung sichtlich bedient. „Wir sind voller Hoffnung hier her gefahren. Jetzt fahren wir mit leeren Händen zurück“, so der ehemalige Nationalstürmer. Trotz der Enttäuschung erfüllte der Publikumsliebling die Selfie-Wünsche der Sprockhöveler Fußballfans.