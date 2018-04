Sprockhövel. Vom 16. April bis zum 18. April wird auf der A43 die Auffahrt in der Anschlussstelle Sprockhövel in Fahrtrichtung Münster in der Zeit von 20 Uhr bis um 6 Uhr gesperrt. Gleichzeitig ist auf der Autobahn nur ein Fahrstreifen frei, da in der Nacht Fahrbahnschäden beseitigt werden. Es wird eine Umleitung zur Anschlussstelle Witten-Herbede eingerichtet. red