Am Sonntag steigt die 15. Auflage der Veranstaltung.

Sprockhövel. Zum 15.Mal lädt die Sparkasse Sprockhövel in Zusammenarbeit mit dem TriTeam der TSG Sprockhövel am kommenden Sonntag zum beliebten Laufevent für Jedermann, dem Sparkassen-Staffel-Marathon auf der Trasse ein. Dabei laufen die Teilnehmer mit fünf Personen jeweils 8439 Meter und absolvieren so gemeinsam die Marathondistanz von gut 42 Kilometern.

Zunächst sind aber auch diesmal ab 10 Uhr die Kleinsten mit den Bambiniläufen an der Reihe. Während die unter Sechsjährigen (Start ab drei Jahren) 300 Meter überwinden müssen, laufen Kinder bis neun Jahre 600 Meter. „Bei den Bambini soll der Spaß am Sport im Vordergrund stehen“, begründet Marion Schürmann von der Sparkasse Sprockhövel die Entscheidung, bei den Kindern keine Zeitmessung durchzuführen. Doch jedes teilnehmende Kind bekommt eine Urkunde und ein Präsent.

Ab 10.30 Uhr werden auf dem Schulhof der Mathilde-Anneke Schule, die gleichzeitig auch das Start- und Zielpunkt ist, die Erwachsenen auf die Strecke geschickt. Mit zwei Läufen hoch bis kurz vor Bossel haben die bisher rund 250 angemeldeten Läufer in Fünfer-Staffeln eine machbare Aufgabe. Mit Frauen-, Mixed-, Männer- und Jugendteams gibt es fünf Kategorien. Kurzentschlossene können sich auch Sonntag vor Ort noch anmelden. e.ö.

sparkasse-sprockhoevel.de