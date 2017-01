2017 wird jazzig, sportlich und gruselig

Für das noch junge Jahr sind bereits viele Veranstaltungen geplant. Die WZ gibt einen Überblick.

Sprockhövel. Flotte Radtouren, Stadtfeste und weiträumige Märkte. Auch in diesem Jahr bieten sich in Sprockhövel zahlreiche Veranstaltungen an, die man nicht verpassen sollte. Um den Überblick auf die bevorstehenden Veranstaltungen zu haben, folgt eine Liste von ausgewählten Terminen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Los geht es am 15. April mit dem Osterfeuer an der Schützenhalle. In Hatzfeld veranstaltet dieses Jahr der Schützenverein am Karsamstag die bereits zur Tradition gewordene Veranstaltung in familiärer Atmosphäre.

Es folgt die Ostereieraktion auf dem Rad und auf der Glückauf-Trasse. Kinder sind dabei eingeladen, Ostereier zu suchen – die besten Sucher können verschiedene Preise gewinnen. Die Aktion läuft am 17. April von 13 bis 15 Uhr.

Am 23. April geht es dann mit Volldampf weiter. Unter dem Motto „Andampfen“ eröffnet der Dampf-Bahn-Club Sprockhövel die Saison. Informationen zu allen öffentlichen Fahrtagen gibt es im Internet.

www.dbc-sprockhoevel.de.

Dazu passend werden Ende April auch die Freiluftsaison und die dazugehörige Radsaison mit einem fröhlichen Programm eröffnet. In die Pedale getreten wird beim „Anradeln“ am 30. April auf der Glückauf-Trasse.

Um denselben Tag soll auch das Frühlingsfest in Sprockhövel stattfinden, das genaue Datum steht jedoch noch nicht fest. Die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Sprockhövel organisiert auch in diesem Jahr wieder das Fest, an dem es im Vorjahr mehrere Stände entlang der Hauptstraße, sowie offene Geschäfte gab. Mit Ähnlichem ist auch in diesem Jahr wieder zu rechnen.

Der Juni startet mit dem 53. Haßlinghauser Trödelmarkt. Am 11. Juni wird am Rathausplatz, am Parkplatz der Sparkasse und an der Mittelstraße zwischen 8 bis 18 Uhr getrödelt. Parallel dazu lädt der Stadtmarketing- und Verkehrsverein für 11 bis 14 Uhr zu einem Jazzfrühschoppen auf dem Vorplatz der Sparkasse an der Hauptstraße 68ein. Der 54. Haßlinghauser Trödelmarkt wird am 3. September stattfinden.

Im Juli veranstaltet der Löschzug Gennebreck die alljährige Flori Fete. Am alten Feuerwehrhaus an der Barmer Straße gibt es vom 7. bis 9. Juli ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersgruppen.

Die Glückauf-Trasse wird in diesem Jahr wieder vom Radweg zur Kaffee-Trasse umgewandelt. Am 13. August werden dazu zwischen 14 und 18 Uhr zahlreiche Tische von Vereinen, Organisationen und Privatpersonen entlang der Trasse aufgestellt sowie Kaffee und Kuchen angeboten.

Weiter geht es am 26. August mit dem 10. Haßlinghauser Nach(t)schlag. Für die Veranstaltung wird die Mittelstraße für den Autoverkehr gesperrt. Die Besucher erwartet eine Festmeile mit Attraktionen für jede Altersgruppe, sowie Livemusik und ein kulinarisches Angebot. Ab 18 Uhr beginnt das „Nightlife-Shopping“ in Haßlinghausen.

Am Tag darauf veranstaltet die Krebshilfe Sprockhövel/Hattingen einen Maritimen Frühschoppen. Die Benefizveranstaltung findet von 11 bis 14 Uhr am Hof Hegenberg, Uhlenbruchstraße 44 statt.

Anfang September schaut ganz Sprockhövel nach Herzkamp. Denn am 1., 2. und 3. September (zehn Tage nach dem Königsschießen) wird dort wieder das traditionelle Schützenfest des Schützenvereins Herzkamp gefeiert. Die Veranstaltung bietet volle Unterhaltung unter anderem mit einer Kirmes, Live-Bands und am Sonntag dem Festumzug.

Am folgenden Wochenende sorgt dann das Stadtfest für Unterhaltung in Niedersprockhövel. Vom 8. bis 10. September gibt es auf der Hauptstraße unter anderem ein reichhaltiges Show- und Bühnenprogramm für Groß und Klein und viele Verkaufsstände. Kulinarisch versorgt werden Besucher durch die Gastronomen aus Sprockhövel. Im Rahmen des Stadtfestes wird auch das Kinderfest 2017 im Kinderland auf dem Parkplatz der Volksbank (Mühlenstraße) stattfinden.

Für Kinder macht zudem der Weltkindertag 2017 einiges her. Am 16. September gibt es rund um die Sporthalle und dem Parkplatz in Haßlinghausen ein abwechslungsreiches Programm, mit Spiel, Spaß, Spannung, Informationen und vielen Leckereien.

Passend zu Halloween lädt der Stadtmarketing- und Verkehrsverein Ende Oktober zuSprocki’s Horror-Radtour ein. Gegruselt wird wieder am 27. Oktober ab 17.30 auf der Glückauf-Trasse, wenn kostümiert über den Radweg gefahren wird.

Die Weihnachtszeit wird durch das Adventsfest in Haßlinghausen eingeläutet. Es fi´ndet vom 2. bis 3. Dezember auf der Mittelstraße statt. Am Samstag ist von 16 bis 22 Uhr geöffnet, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Gleichzeitig werden die Geschäfte am Sonntag geöffnet haben.

Auch der Nikolausmarkt an der Zwiebelturmkirche lockt Besucher mit weihnachtlicher Stimmung und verschiedenen Ständen, bestätigt die Wirtschaftliche Interessengemeinschaft Sprockhövel. Vom 8. bis 10. Dezember ist der Markt geöffnet.

Zum Schluss lädt der Stadtmarketing- und Verkehrsverein für den 9. und 10. Dezember zum „Weihnachtszauber“ auf dem Sparkassenvorplatz. Von 12 bis 18 Uhr gibt es dort einen kleinen weihnachtlichen Markt mit einigen Buden und einem Bühnenprogramm.