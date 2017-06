Die Sportliche Zeitreise zum Mitmachen richtet sich an sportinteressierte Menschen jeden Alters, auch an Familien. Im und um das Deutsche Sport- & Olympia-Museum in Köln können Sportarten aus verschiedenen sportlichen Epochen erlebt und ausprobiert werden. Samstag bis Montag um jeweils 14.30 Uhr, Eintritt 13 Euro, ermäßigt 9.