Schuhe und Stiefel aus Gummi sind bei Regen nicht nur praktisch, sie können auch richtig gut aussehen. Und lassen sich mit vielen Kleidungsstücken kombinieren.

Düsseldorf. Die Farbe des Sommers steht schon fest. Es ist – Trommelwirbel: Gelb. Na klar. Wer jetzt aber an gelb wie die wärmende Sonne am Himmel, gelb wie ein erfrischendes Zitronen-Wassereis oder gelb wie Sonnenblumen denkt, der liegt komplett daneben. Nein, das Gelb des Sommers ist ein ganz anderes: das von Gummistiefeln nämlich. Ein Kleidungsstück, das schon lange nicht mehr nur mit dem Landwirt im Stall in Verbindung gebracht wird, sondern es in die Auslagen der Läden in der Modestadt Düsseldorf und in vielen anderen Städten geschafft hat. Und das völlig zu Recht, wie Ilka Leissler, Geschäftsführerin im Düsseldorfer Geschäft Selekteur, findet.

Seit einigen Jahren bietet Ilka Leissler die Gummischuhe in ihrem Geschäft an der Hohe Straße an. Mit dem miefigen Gummi von einst, das nach wenigen Minuten aus beinahe jedem Fuß eine Schweißmauke macht, haben die modernen Stiefel in der Regel übrigens nichts mehr zu tun. „Die meisten sind heute aus Bio-Kautschuk“, erklärt die Selekteur-Geschäftsführerin. Atmungsaktiv sind die Stiefel zwar auch damit nicht – sie sollen ja auch dicht sein. „Aber der Tragekomfort ist heute viel, viel besser als früher.“

Klassische Farben wie Grau oder Braun sind in den Regalen zwar auch noch zu finden, aber längst auch Gummistiefel in Grün, Rot, Blau, mit Blumenmuster, Punkten oder Sternenverzierungen – und eben auch leuchtend gelbe Exemplare. „Gelb ist die absolute Knallerfarbe bei Gummistiefeln“, sagt Ilka Leissler. „Lässt sich super kombinieren.“

Das Richtige für die Gartenparty oder das nächste Festival

Ja, aber womit denn eigentlich? Wozu zieht man Gummistiefel an, und was passt dazu? Sind die bunten Gummischuhe tatsächlich modisch? „Klar, unbedingt“, findet Ilka Leissler. Zu gelben Gummistiefeln wählen viele die passende Regenjacke: den klassischen und ebenfalls gelben Ostfriesennerz nämlich. „Dazu eine Jeans und das Sommer-Outfit für regnerische Tage ist perfekt“, empfiehlt die Selekteur-Geschäftsführerin.

Aber auch zu einem Rock oder luftigen Sommerkleid können Gummistiefel durchaus süß aussehen. Zugegeben, zu einem festlichen Anlass passen sie nicht. Wer zu einer Hochzeit eingeladen ist oder in die Oper geht, würde wohl etwas Schickes vorziehen. „Aber für eine lockere Gartenparty ist da modisch überhaupt nichts gegen einzuwenden“, findet Ilka Leissler.