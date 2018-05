"Das Klima ist richtig gut"

Reinhold Neumann arbeitet seit mehr als 30 Jahren für HUEHOCO in Wuppertal. In all den Jahren hat er die gute Zusammenarbeit unter den Kollegen schätzen gelernt.



Mein Name ist Reinhold Neumann, ich bin seit dem 2. Mai dieses Jahres 30 Jahre für HUEHOCO tätig. Ich bin 62 Jahre alt, geboren wurde ich in Hattingen, meine Lehre zum Betriebsschlosser habe ich von 1970 bis 1974 bei VW in Essen gemacht. Nachdem ich einige Jahre bei Thyssen gearbeitet habe, bin ich 1988 zu HUEHOCO nach Wuppertal gekommen und arbeitete von 1988 bis 1994 im Kaltwalzwerk Mählersbeck. Seit 1994 bin ich in der Betriebstechnik der Metalloberflächenveredelung tätig.

Das Besondere an der Arbeit hier bei HUEHOCO ist, dass wir uns ziemlich frei entfalten und unsere Kenntnisse und Fähigkeiten sehr gut in den Betrieb einbringen können. Das Team hat viel Erfahrung, wir können viel selbst entscheiden. Toll finde ich das Miteinander unter den Kollegen: Das Klima ist richtig gut. Auch die Zusammenarbeit mit den Meistern und den Vorgesetzen ist toll. Hier geht es richtig familiär und unkompliziert zu, das macht die Arbeit natürlich wesentlich schöner.

Als Betriebsschlosser bin ich mit meinen Kollegen dafür zuständig, dass im Betrieb alles läuft und funktioniert. Wir arbeiten im Zwei- Schichten-System, die Produktion fährt drei Schichten. Wir arbeiten früh – von 6 bis 14 Uhr – und spät – von 14 bis 22 Uhr. Dazu gibt es reihum eine Rufbereitschaft, falls nachts mal was zu reparieren ist. Neben mir sind noch vier weitere Betriebsschlosser und zwei Elektriker im Team sowie ein Ingenieur und ein Techniker als Vorgesetzte. Eine Verwaltungskraft im Büro ergänzt unser Team.

Gearbeitet wird nach Wartungsplänen – und nach Bedarf. Die Maschinen und die Technik müssen regelmäßig gewartet werden, das ist das Alltägliche. Ich kümmere mich zum Beispiel um den Gabelstapler-Fuhrpark. Dazu kommen dann Reparaturarbeiten, wenn mal was ausfällt. Das macht meinen Job auch so reizvoll und interessant – ich weiß heute noch nicht, was ich morgen oder übermorgen machen muss. Dadurch wird es mir auf jeden Fall nicht langweilig. Bis zur Rente habe ich noch zwei Jahre – und ich freue mich, die auch noch bei HUEHOCO arbeiten zu können.