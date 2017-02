Trotz Wind hatten die Narren am Donnerstag in Düsseldorf gute Laune.

Für Närrinnen und Narren ist das Wetter sowieso Ansichtssache. Nur Regenzeug sollten sie am Montag nicht vergessen. Immerhin soll es nicht mehr so doll wehen.

Essen. Karnevalisten sollten Schirm und Regenjacke nicht zu weit weg legen: Für Rosenmontag erwarten die Wetterexperten Regen. Zwar nur «im moderaten Bereich», wie Meteorologin Maria Hafenrichter vom Deutschen Wetterdienst am Donnerstag in Essen sagte. Es könnten aber fünf, acht oder auch zehn Liter pro Quadratmeter fallen: «Es reicht zum Nasswerden.»

Auch windig soll es wieder werden - wenngleich deutlich weniger als am Donnerstag, als Orkantief «Thomas» das Land durchschüttelte. Immerhin sollen die Temperaturen am Montag nach kühleren Tagen im Flachland wieder zweistellig werden.

Zahlreiche Open-Air-Karnevalsveranstaltungen wurden am Weiberfastnachts-Donnerstag aus Sicherheitsgründen abgesagt. In Essen schloss der Stadtpark «Gruga», in Dortmund der Zoo. Zahlreiche Kommunen warnten die Bevölkerung vor dem Betreten von Waldgebieten, Parkanlagen und Alleen. Nicht ohne Grund: Im Aachener Raum maßen die Experten bereits am Nachmittag eine 95 Stundenkilometer schnelle Böe.

Für den Abend gab der Deutsche Wetterdienst eine offizielle Unwetterwarnung für weite Teile Nordrhein-Westfalens heraus. Orkanböen könnten bis zu 115 Stundenkilometer schnell wehen und Schäden anrichten. «Das Wetter beruhigt sich aber ab der zweiten Nachthälfte», sagte Hafenrichter. Bei Dauerregen seien im Bergischen und im Rothaargebirge seit Dienstagabend 35 bis 70 Liter pro Quadratmeter gefallen, mancherorts sogar 80 Liter. Vor allen an kleineren Flüssen stiegen in der Folge die Pegel. dpa