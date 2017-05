Korschenbroich. Am Mittwoch kam es gegen 16:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall an der Bundesstraße 230 (B 230) zwischen Glehn und Liedberg. Zwei Personen erlitten tödliche Verletzungen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Pkw auf der B 230 unterwegs (aus Richtung Neuss kommend in Richtung Liedberg). Hinter dem Wagen fuhr ein Motorrad in gleicher Richtung. In Höhe der Straße "Am Kutscher" geriet das Auto aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Lkw, der aus Richtung Liedberg kam. Der Motorradfahrer kam zu Fall. Drei Unfallbeteiligte wurden zum Teil schwerstverletzt. Zwei weitere Personen erlitten tödliche Verletzungen. Neben Notarzt und Krankenwagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei im Rhein-Kreis Neuss ist vor Ort und nimmt den Unfall auf. Ein Abschlepper entfernt die drei beteiligten Fahrzeuge von der Bundesstraße.

Für die Dauer der polizeilichen Maßnahmen ist die B 230 komplett gesperrt (Stand: 18:15 Uhr)