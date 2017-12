Die Einschränkungen für Bahn-Pendler ziehen sich in die Länge: Auf der Unglücks-Strecke stehen nach dem Abtransport der Zug-Wracks Bauarbeiten an.

Meerbusch/Düsseldorf. Am Mittwochnachmittag kommt es zu einer aberwitzigen Szene im Verkehrsausschuss des NRW-Landtags. CDU-Politiker Klaus Voussem wirft dem Grünen-Fraktionschef Arndt Klocke vor, dass er mit einem Tweet kurz nach dem Zugunfall in Meerbusch seiner Verantwortung als Abgeordneter nicht gerecht geworden sei. Klocke hatte in jenem Tweet zunächst Unfall und Verletzte bedauert, um dann mit vermeintlich vorschneller „Analyse“ nach Aufklärung zu verlangen: „Warum auf freier Strecke offenbar Güterwaggons abgestellt waren, muss zügig ermittelt werden!“

Pietätlos und ungehörig fand Voussem das, es entstand ein aufgeregter Streit, den Klocke mit dem Satz beendete: „Vorsicht an der Bahnsteigkante.“ Und als Zuhörer musste man sich fragen, ob diese Kontroverse nach einer zuvor kurzen Unterrichtung des Unfallhergangs durch Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) tatsächlich des Landtags Beitrag zum Gesamtgeschehen gewesen sein konnte.

Ab Montag ist auf der Strecke eine neue Baustelle geplant

Zeitgleich waren am Mittwoch vor Ort in Meerbusch-Osterath die Aufräumarbeiten fortgeschritten. Aus Fulda ist über die Schiene ein 160 Tonnen schwerer Bergungskran herangeschafft worden, der die durch den Aufprall entgleisten zwei Güterwaggons wieder auf die Schienen zu setzen versuchte. Das Ziel: Der Güterzug, der eigentlich von Dillingen nach Rotterdam unterwegs gewesen ist und in den Niederlanden beladen werden sollte, soll nach Möglichkeit aus eigener Kraft in das nächste Depot fahren können. Die Bergungsarbeiten wurden bis weit in die Nacht fortgesetzt. Es wird wohl auch noch den Donnerstag andauern, die Züge endgültig zu entfernen. Erst danach wird man den Millionenschaden genauer beziffern können, außerdem lassen erst dann die Schäden am Gleisbett erkennen, wann ein geregelter Zugverkehr wieder aufgenommen werden kann.

Die Krux dabei: Von Montag (11. Dezember, 23 Uhr) bis Samstag (16. Dezember, 6 Uhr) wird die Strecke des RE 7 aufgrund von Gleisbauarbeiten zwischen Krefeld und Neuss ohnehin erneut für den Zugverkehr gesperrt. Ob die Strecke vor den neuerlichen Bauarbeiten noch einmal freigegeben wird, hält ein Sprecher von National Express auf unsere Nachfrage für unwahrscheinlich.

Aber was ist nun eigentlich passiert? Klar ist seit Mittwoch, dass der Personenzug nicht auf das „Kollisionsgleis“ hätte einfahren dürfen. Das bestätigte der Pressesprecher der Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung in Bonn, das mit der Bundespolizei mit der Aufarbeitung beauftragt ist, unserer Zeitung. Züge führen grundsätzlich im so genannten „Blockabstand“. Heißt: Ein Zug darf nicht einfahren, wenn ein anderer Zug noch auf dem Gleis steht.