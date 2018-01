Ein Taxi ist auf einem Bahnübergang bei Grevenbroich von einem Zug der Linie RB 39 in Richtung Neuss erfasst worden. Das Auto wurde mehrere hundert Meter mitgeschleift.

Grevenbroich. Ein Taxi ist auf einem Bahnübergang bei Grevenbroich von einem Zug der Linie RB 39 in Richtung Neuss erfasst worden. Der Taxifahrer hatte versucht, zu wenden und sich dabei im Gleisbett festgefahren, teilt ein Polizeisprecher auf Nachfrage mit. Danach habe der Fahrer längere Zeit - auch mit der Unterstützung von Passanten - versucht, das Auto wieder freizubekommen. Als sich die Schranken schlossen und ein heranfahrender Zug in Sichtweite kam, habe der 74-Jährige noch versucht, den Zug mit Handzeichen zum Anhalten zu bringen. Im letzten Moment habe er sich dann in Sicherheit gebracht.

Der Zugführer konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Das Auto wurde laut Polizeiangaben mehrere hundert Meter mitgeschleift. Der Taxifahrer wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Nach Angaben der Polizei hat ein Fahrgast im Zug ein Schleudertrauma erlitten. Auch gegen 20.10 Uhr dauerten die Bergungsarbeiten im Gleisbereich noch an.

Vias, der Betreiber der Linie RB 39, teilte bei Twitter zwischenzeitlich mit, dass Aufgrund des Unfalls am Bahnübergang "alle Züge zwischen Bedburg und Grevenbroich" ausfallen müssen.

RB39: Aufgrund eines Unfalls am Bahnübergang bei Gustorf fallen aktuell alle Züge zwischen Bedburg und Grevenbroich aus.

Ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet!!! — VIAS-West (@viasesn) 1. Januar 2018

Gegen 20.28 Uhr teilte das Unternehmen mit, dass eine Fahrt von Grevenbroich nach Bedburg stattfinden kann. Nach einem Ausfall in Richtung Neuss soll auch dieser Streckenabschnitt wieder befahrbar sein.

RB39: Update Bahnübergangsunfall bei Gustorf

56631 Grevenbroich (Abf. 20:25 Uhr) nach Bedburg (Ank. 20:29 Uhr) findet statt. 56630 Grevenbroich (Abf. 20:25 Uhr) nach Neuss Hbf (Ank. 20:51 Uhr) fällt aus!!!

Hier ist SEV eingerichtet!!! Im Anschluss alle Fahrten planmäßig!!! — VIAS-West (@viasesn) 1. Januar 2018

