Kaarst. Am frühen Freitagmorgen, gegen 03:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis, dass zwei Unbekannte sich an einem Wohnwagen am Vinhovenweg in Büttgen zu schaffen machten.

Nach Angaben der Polizei Neuss stand einer der beiden Männer augenscheinlich "Schmiere", während sein Komplize zwischenzeitlich an der Deichsel hantierte. Dieser hatte bereits die Stützen des Caravans hochgekurbelt, als Zeugen auf das Duo aufmerksam wurden. Sobald die Diebe sich ertappt fühlten, suchten sie das Weite und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einer Streife der Polizei kam im Rahmen der Fahndung zwischen Büttgen und Neuss ein verdächtiger Pkw entgegen. Der Wagen besaß eine Kölner Städtekennung (K) und war mit zwei Männern besetzt. Noch bevor die Polizisten wenden und den Wagen anhalten konnten, gab der Fahrer Gas und flüchtete in Richtung Neuss-Innenstadt. Den verdächtigen Audi entdeckten die Beamten wenig später abgestellt im Bereich der Straße "An der Obererft" in Neuss.

Von den Insassen fehlte jede Spur. Weitere Streifenwagen, sowie ein Hubschrauber, unterstützten zwischenzeitlich die ausgedehnten Fahndungsmaßnahmen nach den flüchtigen Fahrzeuginsassen. Die Polizei stellte den Fluchtwagen sicher.

Die Suchmaßnahmen nach den Insassen dauern derzeit noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Geprüft wird insbesondere, ob und in welchem Zusammenhang der Audi und seine unbekannten Insassen mit dem versuchten Wohnwagendiebstahl stehen.