Neuss-Furth. Ein Unbekannter soll in der Nacht auf Sonntag eine junge Frau im Neusser Stadtteil Furth bedrängt haben. Die Polizei ermittelt und bittet Zeugen um Unterstützung.

Laut Polizeibericht hatten Zeugen gegen 3 Uhr einen Streit zwischen einer Frau und einem Mann beobachtet und die Polizei informiert. An der Wolkerstraße trafen die Beamten eine junge Frau an, die angab, in der Innenstadt Kontakt zu zwei unbekannten Männern gehabt zu haben, mit denen sie sich in englischer Sprache unterhalten habe. Sie sei dann allein in Richtung Karl-Arnold-Straße gegangen, die Männer seien ihr gefolgt. In der Nähe des Jobcenters sei einer der beiden zudringlich geworden und habe sie sexuell bedrängt.

Beschreibung: Nach Zeugenaussagen soll ein Täter "indisch" ausgesehen habe. Er habe auffallend weiße Zähne und sei etwa 1,65 bis 1,70 Meterr groß. Von seinem Begleiter sei er "Aman" genannt worden. Der zweite Mann habe nach Zeugenangaben "albanisch" ausgehen und sei zirka 1,75 Meter groß.

Die Kriminalpolizei fragt, ob Passanten das Duo bereits in der Neusser Innenstadt (an der Krefelder Straße in Höhe eines dortigen Discounters für Haushaltswaren) bemerkt haben. Hinweise unter Telefon 02131 3000 erbeten.