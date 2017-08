Korschenbroich. Am frühen Dienstagmorgen, zwischen 5:15 Uhr und 5:45 Uhr, brachen Unbekannte in das Büro des Golfclubs an der Myllendonker Straße ein. Nach Anagaben derPolizei hatten die Täter erfolglos versucht, die Tür zum integrierten Verkaufsshop zu knacken. Entsprechende Spuren konnten von der Kripo gesichert werden. Ein Zeuge beobachtete zur Tatzeit am Club zwei junge Männer. Die beiden Tatverdächtigen - einer hatte einen schwarzen Rucksack dabei, sein Komplize trug ein Baseball-Cap - flüchteten auf Mountainbikes in unbekannte Richtung.

Am gleichen Morgen, gegen 9:00 Uhr, entdeckte ein Angestellter den aufgebrochen Büroraum und informierte die Polizei, die die Ermittlungen aufgenommen hat. Die Spurenauswertung dauert an. Die Polizei erbittet wqeitere Hinweise auf die beiden Verdächtigen unter der Rufnummer 02131 3000. red