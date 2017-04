Im Güterbahnhof Neuss wurde ein Kind durch einen Stromunfall schwer verletzt. Ein weiteres erlitt einen Schock. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuss Ein neunjähriger Junge ist am Sonntagabend auf dem Güterbahnhof Neuss auf einen Kesselwagen geklettert und hat einen schweren Stromschlag erlitten. Der Junge sei mit schwersten Verbrennungen per Hubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Er schwebe in Lebensgefahr. Sein sieben Jahre alter Begleiter, der den Unfall mit angesehen hatte, erlitt einen Schock und musste ebenfalls ins Krankenhaus. Zeugen hätten den Jungen nach dem Stromschlag vom Kesselwagen stürzen sehen.

Die Polizeisprecherin warnte davor, Hochspannungsleitungen zu nahe zu kommen. Schon ab 1,50 Meter Entfernung könne Strom überspringen. Eltern sollten darüber mit ihren Kindern sprechen.

Ein ähnlicher Unfall hatte sich am frühen Samstagmorgen in Dortmund ereignet. Dort hatte ein 15-Jähriger bei einer nächtlichen Tour mit Freunden auf einem Bahngelände versucht, einen Stromleitungsmast hochzuklettern. Dabei sei er von einem Lichtbogen getroffen worden und ins Gleisbett gestürzt, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Schwerstverletzte kam in ein Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang rät die Bundespolizei allen Eltern mit ihren Kinder über die Gefahren an Bahnanlagen zu sprechen und sie zu sensibilisieren. dpa