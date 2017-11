Die Polizei im Kreis Neuss fahndet Dienstagmorgen nach einem gestohlenen Sattelzug samt Auflieger und stellt schließlich Diebesgut im Wert von knapp einer Million Euro in Moers und Venlo sicher.

Rhein-Kreis Neuss. Die Polizei hat bei einer Fahndung nach Lastwagen-Dieben Diebesgut im Wert von knapp einer Million Euro sichergestellt. Die Täter hatten eine Sattelzugmaschine sowie einen voll beladenen Anhänger vom Gelände einer Spedition in Neuss gestohlen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Kurz nach Beginn der Fahndung am Dienstag konnte die gestohlene Zugmaschine in Moers sichergestellt werden. Den Anhänger mit wertvollen Rohstoffen und eine weitere gestohlene Zugmaschine fanden Beamte wenige Stunden später auf einem Schrottplatz nahe Venlo in den Niederlanden. Streifenwagen aus den Niederlanden beteiligten sich an der Suche. Die Täter waren zunächst auf der Flucht. dpa