Gleich mehrfach erfolgreich war eine Polizeikontrolle am Sonntagvormittag in Neuss.

Neuss. Am Anfang stand eine simple Fahrzeugkontrolle, am Ende müssen sich gleich zwei Männer wegen verschiedener Delikte verantworten.

Wie die Neusser Polizei berichtete, hatte am Sonntag gegen 7.15 Uhr eine Streife einen Pkw auf der Burgunder Straße kontrollieren wollen. Als der Fahrer die Absicht der Beamten erkannte, bremste er ab und vier männliche Personen sprangen aus dem Auto. Nach kurzer Verfolgung konnten die Ordnungshüter den 30-jährigen Fahrer stellen. Bei der Kontrolle kam heraus, dass er unter Drogeneinfluss stand und keine gültige Fahrerlaubnis besitzt.

Ein weiterer Insasse des Autos hatte Zuflucht in einem Haus an der Adolfstraße gefunden. Als er überprüft wurde, stellte sich heraus, dass der 21-Jährige mit Untersuchungshaftbefehl wegen eines Körperverletzungsdeliktes gesucht wurde. Die Polizei nahm den jungen Mann fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.