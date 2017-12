Meerbusch/Neuss. Manche Polizeimeldungen sind einfach rührend: "Nicht am Ende des Regenbogens, sondern an der Düsseldorfer Straße in Meerbusch-Büderich fand eine 69-jährige Neusserin am Nikolaustag einen kleinen Kunststoffeimer voller Geldmünzen", berichtet die Polizei am heutigen Dienstag, 11. Dezember. Und weiter: "Sie zögerte nicht lange und suchte die Polizeiwache in Meerbusch auf, um die offensichtlich nicht unbeträchtliche Summe abzugeben."

Ermittlungen der Kripo führten laut den Beamten wenig später zum rechtmäßigen Eigentümer der knapp 600 Euro: Ein Spediteur hatte den Betrag von einem Kunden kassiert - und "dann das Eimerchen mit den Münzen während der Verladetätigkeit auf eine Abstellfläche des Batteriefachs gestellt und anschließend vergessen", wie die Beamten die Hintergründe weiter beschreiben. "Glück im Unglück" sei es gewesen, dass die ehrliche Neusserin die Münzen fand und der Polizei übergab. Und zum guten Schluss: "Obwohl die Dame von vorne herein keinen Anspruch auf Finderlohn geltend machte, bedankte sich der Unternehmer mit einer kleinen Aufmerksamkeit bei ihr", so die Beamten. Die Vorweihnachtszeit scheint tatsächlich eine Zeit der Nächstenliebe zu sein. red