Neuss/Kreis Wesel/Venlo. Diebesgut im Wert von rund einer Million Euro hat die Neusser Polizei am Dienstag sicherstellen können - die Täter sind allerdings noch auf der Flucht.

Was war passiert? Am Dienstag gegen 6:30 Uhr "erhielt die Polizei Kenntnis, dass unbekannte Täter eine Sattelzugmaschine sowie einen voll beladenen Auflieger vom Gelände einer Spedition in Neuss entwendet hatten" - so beschreiben es die Ermittler in ihrem offiziellen Bericht. Sie nahmen sofort die Fahndung auf - und konnten die gestohlene Zugmaschine schon gegen 7 Uhr in Moers im Kreis Wesel ausfindig machen.

Gegen 9 Uhr erhielt die Polizei dann den entscheidenden Tipp, wo sich der Auflieger befand - der eigentlich wertvolle Teil der Beute. Denn er war mit einem teuren Rohstoff beladen, den man zur Veredelung von Metallen braucht. Der Auflieger war an eine andere Zugmaschine gekoppelt worden - und befand sich zu dieser Zeit gerade auf der A40, auf dem Weg Richtung Holland. "Sofort nahmen Streifenwagen verschiedener Behörden und später auch der Niederlande die Spur auf, die nach Venlo führte", so die Ermittler.

Auf dem Gelände eines Schrottplatzes konnten letztlich der beladene Auflieger sowie eine weitere, im Ruhrgebiet entwendete Sattelzugmaschine sichergestellt werden. Die Diebe waren jedoch schon weg - und nun setzen die Neusser Ermittler alles daran, sie zu finden. "Die hochwertigen Zugmaschinen, der Auflieger und das geladene Gut im Gesamtwert von knapp einer Million Euro wurden sichergestellt und werden auf Spuren hin untersucht", heißt es im Bericht. Sprich: Die Ermittlungen dauern an. red