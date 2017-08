Neuss. In der Nacht zum Sonntag soll ein Mann zwei Frauen auf dem Parkplatz am Wendersplatz belästigt und unsittlich berührt haben.

Nach Angaben der Polizei hatte der Täter gegen 1:45 Uhr eine 18-Jährige beim Einsteigen in ihr Auto abgepasst, sie von hinten umfasst und versucht, vom Fahrzeug wegzuziehen. Der jungen Frau gelang es, sich aus der Umklammerung des Mannes zu befreien und Schutz in ihrem Auto zu finden, in dem bereits ihre Freundin Platz genommen hatte. Daraufhin verschwand der Unbekannte.

Gegen 3:30 Uhr kam es zu einem ähnlichen Fall auf dem Wendersplatz. Ein Mann hatte sich einer 20-jährigen Frau aus Erkrath aus einem Gebüsch heraus genähert und sie bedrängt. Nach Polizeiangaben trat diese ihm gezielt in den Unterleib, als er sie berühren wollte. Der Täter stürzte zu Boden, die 20-Jährige machte durch laute Hilferufe auf sich aufmerksam.

Der Unbekannte hatte sich zwischenzeitlich aufgerappelt und war geflüchtet. Zeugen nahmen daraufhin die Verfolgung auf. Sie konnten sie den Tatverdächtigen einholen und bis zum Eintreffen der Polizei "in Schach halten".

Der 45-jährige Mann aus Neuss war stark alkoholisiert und wurde durch Polizisten vorläufig festgenommen. Die Polizei vermutet, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handeln kandelt. Bisher hat der 45-Jährige keine Angaben zu den Vorwürfen gemacht. red