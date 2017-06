Neuss. Am Mittwoch kam es zu gleich zwei Brandeinsätzen im Neusser Stadionviertel.

Kurz vor 2 Uhr in der Nacht, weckte ein Brandwarnmelder Anwohner des Konrad-Adenauer-Rings. Den Alarm hatte ein Feuer im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgelöst. Der 70-jährige Wohnungsinhaber konnte sich selbständig ins Freie retten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Einsatzkräfte und aufgrund eigener Angaben des Mieters, könnte eine Zigarette den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen der Kripo dauern an.

Gegen 9 Uhr morgens, rückten Polizei und Feuerwehr erneut aus. Zeugen hatten eine Rauchentwicklung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Rheydter Straße gemeldet. Der 33-jährige Wohnungsinhaber erlitt keine sichtbaren Verletzungen. Nach Angaben der Feuerwehr stand der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel. Die Polizei zieht auch eine vorsätzliche Brandlegung durch den 33-Jährigen in Betracht. Aufgrund der Gesamtumstände wurde zunächst eine Unterbringung in einer psychiatrischen Fachklinik veranlasst. Der Schaden am Haus konnte durch das Einschreiten der Zeugen und die Löscharbeiten der Feuerwehr gering gehalten werden

Für die Löscharbeiten mussten sowohl am Konrad-Adenauer-Ring als auch an der Rheydter Straße Sperrungen errichtet werden, wodurch es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.