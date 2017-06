Grund ist die Phenol-Sanierung in anderen Räumen. Hauptschule läuft nächstes Jahr aus.

Grevenbroich. Mitte 2018 schließt die Katholische Hauptschule Parkstraße ihre Türen. Im letzten Jahr ihres Bestehens steht für die Schule aber noch ein Umzug an: Die zehnte und dann einzige Stufe zieht im August in den dann fertigen Erweiterungsneubau mit Mensa und zwei Etagen Klassenräumen, der eigentlich für die Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule vorgesehen ist. Anlass für den Raumwechsel am selben Standort ist die mit reichlich Lärm verbundene Phenol-Sanierung in einem Teil des Komplexes.

Die Phenol-Sanierung soll im September beginnen

2016 war in einigen Klassenräumen im erst elf Jahre alten Teil des Schulgebäudes der Stoff Phenol festgestellt worden. Eine Gefahr für Schüler und Lehrer bestand laut Stadt aufgrund der Messergebnisse zwar nicht. Nach eingehenden Untersuchungen entschloss sich die Stadt aber zur Totalsanierung. Rund 3500 Quadratmeter PVC-Böden werden samt Estrich herausgestemmt und ausgewechselt. Erneuert werden vorsichtshalber auch Böden, bei denen keine Ausdünstungen gemessen wurden. Im September sollen die Arbeiten starten, zurzeit laufen die Ausschreibungen. Auf 950 000 Euro schätzte die Stadt im April den Kostenaufwand.

Der Trakt, in dem zurzeit die Hauptschüler lernen, ist von der Belastung nicht betroffen. Dennoch zieht die Schule um. „Dadurch wird der gesamte Bereich frei für die Sanierung und wir haben dann ausreichend Platz für die Möbel aus den zu sanierenden Klassenräumen“, sagt Erster Beigeordneter Michael Heesch.

Der zweite Grund: Die Sanierung wird auch laut. „Der Estrich wird bis zur Betondecke feigelegt, dabei wird mit Presslufthämmern gearbeitet“, erläutert Hermann Prehl vom Gebäudemanagement. Im räumlich getrennten Neubau sind die Hauptschüler während des Unterrichts besser vor dem Krach geschützt. „Ein Wunsch von uns war, dass die Schule im letzten Jahr am Standort bleiben kann, dafür wurde eine Lösung gefunden“, sagt Schulleiter Heinz-Gerd Schmitz. Die Phenol-Sanierung wird bis Juni 2018 dauern.