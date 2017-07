Neurath. Einen Teil des Sommers verbringen Lennart (10) und und Bastian (11) seit einigen Jahren immer auf dem Sportplatz in Neurath bei der Stadtranderholung. Mehr als 100 Kinder, 20 Betreuer und drei angehende Betreuer tummelten sich jetzt auf dem Gelände an der Glück-Auf-Straße. Neben zahlreichen Aktivitäten, wie Turnieren, Brettspielen und Basteln, standen auch eine Fahrradtour und eine Fahrt in einen Freizeitpark auf dem Programm.

Auch Eltern und ehemalige Betreuer helfen mit

In diesen Sommerferien steht für die vielen Teilnehmer noch einiges an. Kinder berichten etwa von geplanten Urlauben. Doch dass diese Trips nicht in der ersten Sommerferienwoche stattfinden können, ist für die meisten Familien aus dem Grevenbroicher Süden mittlerweile klar. „Ich gehe seit Jahren zur Stadtranderholung. Das gehört einfach zu den Ferien dazu. Man trifft viele Freunde und man stimmt sich gemeinsam auf die Ferien ein“, sagt der Elfjährige.

„Die Stadtranderholung ist für Kinder von sechs bis 14 Jahren“, erklärt Betreuer Marc Klevers (25). In diesem Jahr stand die Aktion unter dem Motto „Dschungelbuch“. Vom ersten Samstag in den Ferien bis zum darauffolgenden Samstag verbringen die Kinder die Ferientage auf dem Sportplatz. Höhepunkt ist für viele die Nachtwanderung mit anschließender Übernachtung. Darauf freute sich auch Lennart (10), der dieses Jahr als jüngster Teilnehmer mutig in der letzten Gruppe zur Nachtwanderung antrat.

Wie in jedem Jahr kamen die Kinder aus dem gesamten Raum Grevenbroich. „Anmeldungen und Anfragen erreichten uns aus vielen Stadtteilen. Das freut uns natürlich sehr“, sagt Marc Klevers und fügt hinzu: „Auch in diesem Jahr waren viele Eltern wieder sehr dankbar für unsere ehrenamtliche Arbeit. Denn so können auch die Eltern in dieser ersten Ferienwoche etwas entspannen.“

Unterstützt wurde das Betreuerteam auch von einigen Eltern und ehemaligen Betreuern. „Sie helfen uns unteranderem bei der Essenausgabe“, sagt Klevers, der sich auch bei den zahlreichen Gönnern bedanken will. „Ohne diese Gelder könnten wir die Ferienaktion nicht so günstig durchführen,“ betont der Leiter der Stadtranderholung. draxl