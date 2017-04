Neuss. Am Dienstagmittag weckten zwei verdächtige Männer am Berliner Platz das Interesse von Ermittlern der Neusser Polizei. Die Zivilbeamten beobachteten das Duo offensichtlich bei einem Drogengeschäft. Bei der anschließenden Kontrolle gelang es einem 28-Jährigen augenscheinlich, etwas von den verpackten Drogen herunterzuschlucken. Der Kaarster gab an, es handele sich um ein Gramm Amphetamin.

Da Art und Menge des Rauschgiftes nicht näher identifiziert werden konnte, wurde der 28-Jährige zur Vorsicht mit einem Rettungswagen zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Aufgrund der weitergehenden Ermittlungen geriet ein Paar aus dem Neusser Norden in Verdacht gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln zu handeln. Nach einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Ermittler bei einem 55-Jährigen und einer 52-Jährigen mehr als 85 Gramm Amphetamin, diverses Verpackungsmaterial und eine Feinwaage. Die Beiden wurden vorläufig festgenommen. Die weiteren Ermittlungen des Fachkommissariats dauern.