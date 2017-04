Zirkus verursacht Stromausfall

Beim Befestigen des Zeltes wurde ein Kabel beschädigt. Der Strom fiel stundenlang aus.

Dormagen. Wer am Sonntagmittag in Nievenheim oder Delrath Fernsehen schaute, Essen kochte oder einer anderen Beschäftigung nachging, für die Stromzufuhr unerlässlich ist, musste seine Tätigkeit gegen 12.50 Uhr für rund zwei Stunden unterbrechen. Gezwungenermaßen: Der Strom war weg.

Die Ursache war ungewöhnlich. In Nievenheim waren zu der Zeit Mitarbeiter des pädagogischen Circus Zappzarapp, der in dieser Woche ein Projekt mit der Friedensschule organisiert, mit dem Aufbau ihres Zeltes beschäftigt. Dieses wurde im Bereich Florianergasse/Poststraße aufgerichtet.

Der Zirkus hatte einen Plan zur Lage der Leitungen vorliegen

Zur Befestigung des Zeltes mit Seilen wurden große Ankernägel in den Boden getrieben. Einer davon traf ein sogenanntes Mittelspannungskabel. Es wurde so stark in Mitleidenschaft gezogen, dass die Elektrizitätsversorgung in den beiden Ortsteilen unterbrochen war, teilweise für Stunden.

„Glücklicherweise ist niemand zu Schaden gekommen“, teilte Carina Backhaus, Sprecherin der Energieversorgung Dormagen (evd), gestern mit. Der Bereitschaftsdienst des Unternehmens sei schnell vor Ort gewesen und habe sofort mit der Fehlersuche und Behebung des Schadens begonnen. „Bereits nach einer halben Stunde war ein Drittel der betroffenen Haushalte wieder mit Strom versorgt. Bis etwa 15 Uhr konnte die Stromversorgung sukzessive in allen Haushalten wiederhergestellt werden“, sagte Backhaus. Gestern waren Bauarbeiter damit beschäftigt, das Loch an der Baustelle wieder zu schließen.

Das rot-blaue „Chapiteaux“, wie der Circus Zappzarapp sein Zelt nennt, wurde nicht einem unbefestigten Areal platziert, sondern auf einer komplett gepflasterten Fläche. Um die Ankernägel in den Erdboden zu rammen, mussten Pflastersteine herausgelöst werden. Eine Erlaubnis zur Errichtung des Zeltes an dieser Stelle hatte der Zirkus aber eingeholt, wie Dormagens Stadtsprecher Harald Schlimgen bestätigte. Auch gegen das Herausnehmen und Wiedereinsetzen von Pflastersteinen gebe es seitens der Stadt keine Bedenken.

Von der Friedensschule sei in Bezug auf das Gastspiel des Zirkus eine Planauskunft zur Lage der Leitungen bei der evd eingeholt worden, berichtete Schlimgen. „Warum dennoch eine Stromleitung getroffen wurde, wird derzeit geklärt.“ Dasselbe gelte für die Frage, wer den Schaden tragen muss.

Das Zirkusprojekt der Friedensschule kann wie geplant stattfinden. Der Zirkus gastiert bis zum 29. April in Dormagen.